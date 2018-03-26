В Приморье досрочно прекратили полномочия троих депутатов

Они допустили нарушения антикоррупционного законодательства.

Уссурийской городской прокуратурой в июне 2016 года проведена проверка исполнения депутатами Думы Уссурийского городского округа требований законодательства о противодействии коррупции.

Установлено, что три депутата Думы представили неполные либо недостоверные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Так, они не задекларировали сведения о размещенных на счетах денежных средствах на общую сумму свыше 80 млн руб., о собственности в виде земельного участка, об имеющихся ценных бумагах на сумму порядка 60 млн рублей.

В соответствии с п. 7.1 ст. 40 Федерального «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ » полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения им ограничений, запретов, неисполнения обязанностей установленных законодательством о коррупции.

Учитывая данные обстоятельства, городским прокурором в Думу округа внесено представление с требованием рассмотреть вопрос о применении мер ответственности в отношении депутатов-нарушителей. По итогам рассмотрения акта реагирования решением Думы УГО от 27.09.2016 представление прокурора оставлено без удовлетворения.

В связи с этим прокурор обратился в суд с административным исковым заявлением, по результатам рассмотрения которого районный суд возложил на Думу городского округа обязанность рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий депутатов, допустивших нарушения закона.

Вместе с тем, на очередном заседании Думы в апреле 2017 года полномочия депутатов, предоставивших неполные и недостоверные сведения о доходах за 2015 год и не исполнивших тем самым обязанности, предусмотренные антикоррупционным законодательством, досрочно так и не были прекращены. Считая такое бездействие Думы городского округа незаконным, прокурор обратился в суд уже с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутатов, нарушивших закон, в судебном порядке.

Уссурийским районным судом административное заявление прокурора удовлетворено. Решением суда постановлено считать прекращенными полномочия трех депутатов, допустивших нарушения антикоррупционного законодательства.