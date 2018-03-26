Уезд Пинли /пров. Шэньси/, 25 марта /Синьхуа/ — Концерт народных песен под открытым небом «Изящные звуки родины чая» прошел сегодня прямо на чайной плантации в деревне Лунтоу поселка Чэнгуань уезда Пинли городского округа Анькан на юге провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/. Организаторами и исполнителями выступили сами местные чаеводы. Фотографии Синьхуа
Уезд Пинли /пров. Шэньси/, 25 марта /Синьхуа/ — Концерт народных песен под открытым небом «Изящные звуки родины чая» прошел сегодня прямо на чайной плантации в деревне Лунтоу поселка Чэнгуань уезда Пинли городского округа Анькан на юге провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/. Организаторами и исполнителями выступили сами местные чаеводы. Фотографии Синьхуа
Уезд Пинли /пров. Шэньси/, 25 марта /Синьхуа/ — Концерт народных песен под открытым небом «Изящные звуки родины чая» прошел сегодня прямо на чайной плантации в деревне Лунтоу поселка Чэнгуань уезда Пинли городского округа Анькан на юге провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/. Организаторами и исполнителями выступили сами местные чаеводы. Фотографии Синьхуа
Уезд Пинли /пров. Шэньси/, 25 марта /Синьхуа/ — Концерт народных песен под открытым небом «Изящные звуки родины чая» прошел сегодня прямо на чайной плантации в деревне Лунтоу поселка Чэнгуань уезда Пинли городского округа Анькан на юге провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/. Организаторами и исполнителями выступили сами местные чаеводы. Фотографии Синьхуа
Уезд Пинли /пров. Шэньси/, 25 марта /Синьхуа/ — Концерт народных песен под открытым небом «Изящные звуки родины чая» прошел сегодня прямо на чайной плантации в деревне Лунтоу поселка Чэнгуань уезда Пинли городского округа Анькан на юге провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/. Организаторами и исполнителями выступили сами местные чаеводы. Фотографии Синьхуа
Уезд Пинли /пров. Шэньси/, 25 марта /Синьхуа/ — Концерт народных песен под открытым небом «Изящные звуки родины чая» прошел сегодня прямо на чайной плантации в деревне Лунтоу поселка Чэнгуань уезда Пинли городского округа Анькан на юге провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/. Организаторами и исполнителями выступили сами местные чаеводы. Фотографии Синьхуа
Уезд Пинли /пров. Шэньси/, 25 марта /Синьхуа/ — Концерт народных песен под открытым небом «Изящные звуки родины чая» прошел сегодня прямо на чайной плантации в деревне Лунтоу поселка Чэнгуань уезда Пинли городского округа Анькан на юге провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/. Организаторами и исполнителями выступили сами местные чаеводы. Фотографии Синьхуа
Уезд Пинли /пров. Шэньси/, 25 марта /Синьхуа/ — Концерт народных песен под открытым небом «Изящные звуки родины чая» прошел сегодня прямо на чайной плантации в деревне Лунтоу поселка Чэнгуань уезда Пинли городского округа Анькан на юге провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/. Организаторами и исполнителями выступили сами местные чаеводы. Фотографии Синьхуа