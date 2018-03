Мир после избрания Путина: между ликованием и разочарованием

Переизбрание президента России Владимира Путина разделило мир на тех, кто отвергает продолжение американского и западного господства над судьбами и возможностями всего остального мира, и тех, кто защищает их убеждения и/или интересы, а также тех, кто считает подобное господство наименьшим злом. Вполне вероятно, что значительная часть российских избирателей, голосовавших за Путина, а также те люди, кто рад переизбранию Путина за пределами России , не согласны с ним по некоторым вопросам. Но они, безусловно, видят в своем выборе противодействие американской стратегии на международном уровне в военной и ядерной сферах, а также противостояние политике США и Запада в отношении ряда международных кризисов в защиту принципа равенства народов. Это старое/новое требование для большинства незападных народов.

Незадолго до смерти французского писателя, поэта и драматурга Жан Жене на пресс-конференции спросили о тайной любви непримиримого анархиста-бунтаря, который отвергает все формы власти и господства, к «тоталитарной» системе Советского Союза. Он ответил резко: «Потому что он вас пугает». Жене вырос в детском доме, потом попал в тюрьму из-за того, что несколько раз попадался на воровстве из-за нищеты и многое узнал о проблемах эксплуатируемых, угнетенных и колонизированных. Это позволило ему исследовать темные глубины западного капитализма и выявить фальшь и лицемерие их ценностей и требований, а также осознать важность присутствия международных сил и баланса, которые контролируют и ограничивают, и предоставляют место для маневров перед «мучителями земли».

If Kurds had #Russia as ally, instead U. S., #Afrin wouldn't have fallen into the claws of Erdogan's FSA jihadis. pic.twitter.com/nEqs1yeQfq

— Carlos Latuff (@LatuffCartoons) 19 марта 2018 г.

Нынешнее российское руководство не считает политико-экономическую модель России альтернативой капитализма, которую можно распространить в другие части мира, как ранее полагали советские руководители. Она не является революционной, а скорее консервативной, потому как Россия предпочитает стабильность потенциальному хаосу, который обычно длится продолжительное время и влечет за собой процесс политических и социальных перемен. Большинство интересов России сосредоточено на международных отношениях, в частности на том, как западные державы держат себя с Россией после распада Советского Союза. Они руководствуются стратегией сдерживания России, враждебной политикой, направленной на дестабилизацию страны. Они готовы вмешиваться во внутренние дела под слабыми предлогами и аргументами, вроде обеспечения демократии и прав человека, используя в качестве инструментов неправительственные организации и оппозиционные партии с целью свержения правящей партии с момента прихода к власти Владимира Путина.

Расширение альянса НАТО на восток до границы России и развертывание противоракетных батарей — две основные задачи, продолжающейся западной стратегии по сдерживанию России. Опасность создания противоракетного щита состоит в том, что он входит в американский план по ликвидации глобального стратегического баланса, который основан на взаимном ядерном сдерживании наиболее влиятельных международных держав. Кроме того, противоракетный щит лишит Россию, в случае первого ядерного удара, способности использовать баллистические ракеты с ядерными боеголовками. Хуже всего заявление американской администрации о возможности начала разработки нового тактического ядерного боезаряда, если президент США Дональд Трамп примет такое решение. Другими словами, если бы России не удалось создать новое поколение ракет, способных проникнуть за противоракетный щит, США могли бы нанести ограниченный ядерно-тактический удар по российским объектам и не дать России возможности ответить на угрозу разрушительного стратегического удара.

Некоторые люди могут подумать, что имеет место преувеличение опасности проекта противоракетного щита, но они могут представить себе характер реакции, если бы Россия развернула противоракетные щиты на северной и южной границах США. Проблема в том, что некоторые люди согласны с мыслью, что США имеют право делать все, что захотят или сочтут нужным для своих интересов. Почему? Потому что это старая добрая демократия. Большинство россиян, проголосовавших за Путина, а вместе с ними и большая часть незападных народов, считают иначе. Предоставление США возможности влиять на международный стратегический баланс будет иметь катастрофические последствия для безопасности, суверенитета и интересов этих народов. Следует вспомнить о судьбах некоторых стран, которые не смогли сдержать американскую агрессию. Самыми последними из таких стран — Ирак Ливия , которые были достаточно сильны, чтобы противостоять интересам США. Националистические мотивы слышны в призывах активистов из обычных граждан и постмодернистских демократов. Они пытаются обратить внимание общественности на защиту независимости, безопасности и жизненно важных интересов своих стран и всех тех, кому угрожает администрация США , поэтому они находятся на стороне избирателей, которые поддерживают Путина.

Путин оставил открытой дверь для будущих переговоров с западными державами, когда в своей знаменитой речи объявил о новых системах вооружения в России и подчеркнул, что его страна могла заявить о своей силе, но не сделала это. Владимир Путин заявил: «Послушайте нас сейчас». Президент России призвал западные державы к дружественному сотрудничеству с Россией, даже если его призыв сейчас не услышали, потому как все будет иметь большие последствия в странах глобального Юга. Требования о равенстве суммируют общие стремления и требования бывших колониальных народов, которые по-прежнему страдают от политики грабежа и западного господства.