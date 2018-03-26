Коллективная свадьба среди цветущих груш 

Уезд Цзяньнин /пров. Фуцзянь/, 25 марта /Синьхуа/ — В уезде Цзяньнин городского округа Саньмин провинции Фуцзянь /Юго-Восточный Китай/, знаменитом краю живописной природы и сельского туризма, сегодня состоялась коллективная свадьба 16 пар, которая прошла в цветущем грушевом саду. Фотографии Синьхуа/Сун Вэйвэй
Уезд Цзяньнин /пров. Фуцзянь/, 25 марта /Синьхуа/ — В уезде Цзяньнин городского округа Саньмин провинции Фуцзянь /Юго-Восточный Китай/, знаменитом краю живописной природы и сельского туризма, сегодня состоялась коллективная свадьба 16 пар, которая прошла в цветущем грушевом саду. Фотографии Синьхуа/Сун Вэйвэй
Уезд Цзяньнин /пров. Фуцзянь/, 25 марта /Синьхуа/ — В уезде Цзяньнин городского округа Саньмин провинции Фуцзянь /Юго-Восточный Китай/, знаменитом краю живописной природы и сельского туризма, сегодня состоялась коллективная свадьба 16 пар, которая прошла в цветущем грушевом саду. Фотографии Синьхуа/Сун Вэйвэй