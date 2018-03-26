Коллективная свадьба среди цветущих груш 

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Срочно: Захвативший заложников мужчина потребовал освободить одного из организаторов ноябрьских терактов 2015 года в Париже

Два силовика ХАМАС погибли в ходе операции по задержанию подозреваемых в нападении на кортеж премьер-министра Палестины