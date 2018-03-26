Озеленительные работы в пустыне Улан-Бух

Хух-Хото, 25 марта / Синьхуа / — Несмотря на переменчивую весеннюю погоду, в автономном районе Внутренняя Монголия /Северный Китай/ уже начались работы по озеленению пустыни Улан-Бух. Последние несколько лет в городском округе Баян-Нур последовательно реализуется комплексная программа по охране окружающей среды и сдерживанию дезертификации в пустыне Улан-Бух. Местные власти, используя рыночные механизмы, привлекают к программе предприятия и частных лиц, проводят посадки гибрида саксаула и цистанхе, разбивают виноградники, развивают виноделие. Фотографии Синьхуа

Хух-Хото, 25 марта /Синьхуа/ — Несмотря на переменчивую весеннюю погоду, в автономном районе Внутренняя Монголия /Северный Китай/ уже начались работы по озеленению пустыни Улан-Бух. Последние несколько лет в городском округе Баян-Нур последовательно реализуется комплексная программа по охране окружающей среды и сдерживанию дезертификации в пустыне Улан-Бух. Местные власти, используя рыночные механизмы, привлекают к программе предприятия и частных лиц, проводят посадки гибрида саксаула и цистанхе, разбивают виноградники, развивают виноделие. Фотографии Синьхуа

Хух-Хото, 25 марта /Синьхуа/ — Несмотря на переменчивую весеннюю погоду, в автономном районе Внутренняя Монголия /Северный Китай/ уже начались работы по озеленению пустыни Улан-Бух. Последние несколько лет в городском округе Баян-Нур последовательно реализуется комплексная программа по охране окружающей среды и сдерживанию дезертификации в пустыне Улан-Бух. Местные власти, используя рыночные механизмы, привлекают к программе предприятия и частных лиц, проводят посадки гибрида саксаула и цистанхе, разбивают виноградники, развивают виноделие. Фотографии Синьхуа

Хух-Хото, 25 марта /Синьхуа/ — Несмотря на переменчивую весеннюю погоду, в автономном районе Внутренняя Монголия /Северный Китай/ уже начались работы по озеленению пустыни Улан-Бух. Последние несколько лет в городском округе Баян-Нур последовательно реализуется комплексная программа по охране окружающей среды и сдерживанию дезертификации в пустыне Улан-Бух. Местные власти, используя рыночные механизмы, привлекают к программе предприятия и частных лиц, проводят посадки гибрида саксаула и цистанхе, разбивают виноградники, развивают виноделие. Фотографии Синьхуа

Хух-Хото, 25 марта /Синьхуа/ — Несмотря на переменчивую весеннюю погоду, в автономном районе Внутренняя Монголия /Северный Китай/ уже начались работы по озеленению пустыни Улан-Бух. Последние несколько лет в городском округе Баян-Нур последовательно реализуется комплексная программа по охране окружающей среды и сдерживанию дезертификации в пустыне Улан-Бух. Местные власти, используя рыночные механизмы, привлекают к программе предприятия и частных лиц, проводят посадки гибрида саксаула и цистанхе, разбивают виноградники, развивают виноделие. Фотографии Синьхуа

Хух-Хото, 25 марта /Синьхуа/ — Несмотря на переменчивую весеннюю погоду, в автономном районе Внутренняя Монголия /Северный Китай/ уже начались работы по озеленению пустыни Улан-Бух. Последние несколько лет в городском округе Баян-Нур последовательно реализуется комплексная программа по охране окружающей среды и сдерживанию дезертификации в пустыне Улан-Бух. Местные власти, используя рыночные механизмы, привлекают к программе предприятия и частных лиц, проводят посадки гибрида саксаула и цистанхе, разбивают виноградники, развивают виноделие. Фотографии Синьхуа

Хух-Хото, 25 марта /Синьхуа/ — Несмотря на переменчивую весеннюю погоду, в автономном районе Внутренняя Монголия /Северный Китай/ уже начались работы по озеленению пустыни Улан-Бух. Последние несколько лет в городском округе Баян-Нур последовательно реализуется комплексная программа по охране окружающей среды и сдерживанию дезертификации в пустыне Улан-Бух. Местные власти, используя рыночные механизмы, привлекают к программе предприятия и частных лиц, проводят посадки гибрида саксаула и цистанхе, разбивают виноградники, развивают виноделие. Фотографии Синьхуа

Хух-Хото, 25 марта /Синьхуа/ — Несмотря на переменчивую весеннюю погоду, в автономном районе Внутренняя Монголия /Северный Китай/ уже начались работы по озеленению пустыни Улан-Бух. Последние несколько лет в городском округе Баян-Нур последовательно реализуется комплексная программа по охране окружающей среды и сдерживанию дезертификации в пустыне Улан-Бух. Местные власти, используя рыночные механизмы, привлекают к программе предприятия и частных лиц, проводят посадки гибрида саксаула и цистанхе, разбивают виноградники, развивают виноделие. Фотографии Синьхуа

Хух-Хото, 25 марта /Синьхуа/ — Несмотря на переменчивую весеннюю погоду, в автономном районе Внутренняя Монголия /Северный Китай/ уже начались работы по озеленению пустыни Улан-Бух. Последние несколько лет в городском округе Баян-Нур последовательно реализуется комплексная программа по охране окружающей среды и сдерживанию дезертификации в пустыне Улан-Бух. Местные власти, используя рыночные механизмы, привлекают к программе предприятия и частных лиц, проводят посадки гибрида саксаула и цистанхе, разбивают виноградники, развивают виноделие. Фотографии Синьхуа