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Озеленительные работы в пустыне Улан-Бух
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Озеленительные работы в пустыне Улан-Бух 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Хух-Хото, 25 марта /Синьхуа/ — Несмотря на переменчивую весеннюю погоду, в автономном районе Внутренняя Монголия /Северный Китай/ уже начались работы по озеленению пустыни Улан-Бух. Последние несколько лет в городском округе Баян-Нур последовательно реализуется комплексная программа по охране окружающей среды и сдерживанию дезертификации в пустыне Улан-Бух. Местные власти, используя рыночные механизмы, привлекают к программе предприятия и частных лиц, проводят посадки гибрида саксаула и цистанхе, разбивают виноградники, развивают виноделие. Фотографии Синьхуа
Хух-Хото, 25 марта /Синьхуа/ — Несмотря на переменчивую весеннюю погоду, в автономном районе Внутренняя Монголия /Северный Китай/ уже начались работы по озеленению пустыни Улан-Бух. Последние несколько лет в городском округе Баян-Нур последовательно реализуется комплексная программа по охране окружающей среды и сдерживанию дезертификации в пустыне Улан-Бух. Местные власти, используя рыночные механизмы, привлекают к программе предприятия и частных лиц, проводят посадки гибрида саксаула и цистанхе, разбивают виноградники, развивают виноделие. Фотографии Синьхуа
Хух-Хото, 25 марта /Синьхуа/ — Несмотря на переменчивую весеннюю погоду, в автономном районе Внутренняя Монголия /Северный Китай/ уже начались работы по озеленению пустыни Улан-Бух. Последние несколько лет в городском округе Баян-Нур последовательно реализуется комплексная программа по охране окружающей среды и сдерживанию дезертификации в пустыне Улан-Бух. Местные власти, используя рыночные механизмы, привлекают к программе предприятия и частных лиц, проводят посадки гибрида саксаула и цистанхе, разбивают виноградники, развивают виноделие. Фотографии Синьхуа
Хух-Хото, 25 марта /Синьхуа/ — Несмотря на переменчивую весеннюю погоду, в автономном районе Внутренняя Монголия /Северный Китай/ уже начались работы по озеленению пустыни Улан-Бух. Последние несколько лет в городском округе Баян-Нур последовательно реализуется комплексная программа по охране окружающей среды и сдерживанию дезертификации в пустыне Улан-Бух. Местные власти, используя рыночные механизмы, привлекают к программе предприятия и частных лиц, проводят посадки гибрида саксаула и цистанхе, разбивают виноградники, развивают виноделие. Фотографии Синьхуа
Хух-Хото, 25 марта /Синьхуа/ — Несмотря на переменчивую весеннюю погоду, в автономном районе Внутренняя Монголия /Северный Китай/ уже начались работы по озеленению пустыни Улан-Бух. Последние несколько лет в городском округе Баян-Нур последовательно реализуется комплексная программа по охране окружающей среды и сдерживанию дезертификации в пустыне Улан-Бух. Местные власти, используя рыночные механизмы, привлекают к программе предприятия и частных лиц, проводят посадки гибрида саксаула и цистанхе, разбивают виноградники, развивают виноделие. Фотографии Синьхуа
Хух-Хото, 25 марта /Синьхуа/ — Несмотря на переменчивую весеннюю погоду, в автономном районе Внутренняя Монголия /Северный Китай/ уже начались работы по озеленению пустыни Улан-Бух. Последние несколько лет в городском округе Баян-Нур последовательно реализуется комплексная программа по охране окружающей среды и сдерживанию дезертификации в пустыне Улан-Бух. Местные власти, используя рыночные механизмы, привлекают к программе предприятия и частных лиц, проводят посадки гибрида саксаула и цистанхе, разбивают виноградники, развивают виноделие. Фотографии Синьхуа
Хух-Хото, 25 марта /Синьхуа/ — Несмотря на переменчивую весеннюю погоду, в автономном районе Внутренняя Монголия /Северный Китай/ уже начались работы по озеленению пустыни Улан-Бух. Последние несколько лет в городском округе Баян-Нур последовательно реализуется комплексная программа по охране окружающей среды и сдерживанию дезертификации в пустыне Улан-Бух. Местные власти, используя рыночные механизмы, привлекают к программе предприятия и частных лиц, проводят посадки гибрида саксаула и цистанхе, разбивают виноградники, развивают виноделие. Фотографии Синьхуа
Хух-Хото, 25 марта /Синьхуа/ — Несмотря на переменчивую весеннюю погоду, в автономном районе Внутренняя Монголия /Северный Китай/ уже начались работы по озеленению пустыни Улан-Бух. Последние несколько лет в городском округе Баян-Нур последовательно реализуется комплексная программа по охране окружающей среды и сдерживанию дезертификации в пустыне Улан-Бух. Местные власти, используя рыночные механизмы, привлекают к программе предприятия и частных лиц, проводят посадки гибрида саксаула и цистанхе, разбивают виноградники, развивают виноделие. Фотографии Синьхуа
Хух-Хото, 25 марта /Синьхуа/ — Несмотря на переменчивую весеннюю погоду, в автономном районе Внутренняя Монголия /Северный Китай/ уже начались работы по озеленению пустыни Улан-Бух. Последние несколько лет в городском округе Баян-Нур последовательно реализуется комплексная программа по охране окружающей среды и сдерживанию дезертификации в пустыне Улан-Бух. Местные власти, используя рыночные механизмы, привлекают к программе предприятия и частных лиц, проводят посадки гибрида саксаула и цистанхе, разбивают виноградники, развивают виноделие. Фотографии Синьхуа
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