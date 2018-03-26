Порноактриса Дэниелс заявила, что вступала в связь с Трампом всего один раз

"Я просто услышала голос у себя в голове: ну вот, впуталась в плохую историю, плохие вещи случаются, значит, ты это заслужила", — сказала она в интервью телеканалу CBS , отвечая на вопрос, почему не отказала будущему президенту США

По ее словам, они остались наедине после того, как их представили друг другу на турнире по гольфу на озере Тахо в июле 2006 года.

После того как все произошло, Трамп, как говорит Дэниелс, предложил встретиться еще и обсудить возможность ее участия в телешоу, где он тогда был ведущим. При этом Дэниелс заверила, что не считает себя жертвой в этой ситуации и что все было по обоюдному согласию.

По ее словам, она тогда задавала Трампу вопрос о его жене Меланье, которая несколько месяцев назад родила сына.

"Он отмахнулся, сказав: «Да, да, знаешь, не беспокойся об этом. У нас разные спальни и персонал», — вспоминает актриса.

К предложению встретиться в дальнейшем и поговорить об участии в «Кандидате» она, по ее словам, отнеслась как к «деловой сделке».

В июле 2017 года они встретились еще раз в Лос-Анжелесе. В тот раз между ними ничего не было, хотя, по словам Дэниелс, Трамп и пытался добиться близости. Будущий президент, по ее словам, предложил созвониться через неделю по поводу участия в шоу.

В августе Трамп, как утверждает Дэниелс, позвонил ей и сообщил, что не смог организовать ее появление в шоу. Больше они никогда не встречались.

Ранее издание Wall Street Journal писало, что адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил 130 тысяч долларов Дэниелс, в рамках соглашения о неразглашении ее связи с президентом, в Белом доме эту информацию опровергли. Позже Коэн подтвердил, что заплатил Дэниелс.

Тогда она обратилась к президенту с предложением вернуть деньги. Как заявил ее адвокат, актриса рассчитывает рассказать правду, чтобы американцы сами могли сделать выводы. Она подала иск в Верховный суд Лос-Анджелеса , в котором заявила, что заключенное ею соглашение о неразглашении информации о связи с Трампом недействительно. В этом же иске она сообщила о том, что связь с Трампом у нее была в 2006-2007 годах.

Адвокат Майкл Коэн подал в суд на Дэниелс, обвинив ее в нарушении соглашения о неразглашении. По данным Washington Post, Коэн создал корпорацию с ограниченной ответственностью, чтобы через нее заключить соглашение о неразглашении с актрисой. Теперь он требует 20 миллионов долларов в качестве возмещения убытков.