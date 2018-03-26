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Порноактриса Дэниелс заявила, что вступала в связь с Трампом всего один раз
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Порноактриса Дэниелс заявила, что вступала в связь с Трампом всего один раз 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Мир24
ВАШИНГТОН, 26 мар — РИА Новости. Порноактриса Сторми Дэниелс (настоящее имя Стефани Клиффорд) утверждает, что вступала в интимную связь с Дональдом Трампом только один раз, в 2006 году, после чего он обещал ей возможность участия в его шоу «Кандидат».
"Я просто услышала голос у себя в голове: ну вот, впуталась в плохую историю, плохие вещи случаются, значит, ты это заслужила", — сказала она в интервью телеканалу CBS, отвечая на вопрос, почему не отказала будущему президенту США.
По ее словам, они остались наедине после того, как их представили друг другу на турнире по гольфу на озере Тахо в июле 2006 года.
После того как все произошло, Трамп, как говорит Дэниелс, предложил встретиться еще и обсудить возможность ее участия в телешоу, где он тогда был ведущим. При этом Дэниелс заверила, что не считает себя жертвой в этой ситуации и что все было по обоюдному согласию.
По ее словам, она тогда задавала Трампу вопрос о его жене Меланье, которая несколько месяцев назад родила сына.
"Он отмахнулся, сказав: «Да, да, знаешь, не беспокойся об этом. У нас разные спальни и персонал», — вспоминает актриса.
К предложению встретиться в дальнейшем и поговорить об участии в «Кандидате» она, по ее словам, отнеслась как к «деловой сделке».
В июле 2017 года они встретились еще раз в Лос-Анжелесе. В тот раз между ними ничего не было, хотя, по словам Дэниелс, Трамп и пытался добиться близости. Будущий президент, по ее словам, предложил созвониться через неделю по поводу участия в шоу.
В августе Трамп, как утверждает Дэниелс, позвонил ей и сообщил, что не смог организовать ее появление в шоу. Больше они никогда не встречались.
Ранее издание Wall Street Journal писало, что адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил 130 тысяч долларов Дэниелс, в рамках соглашения о неразглашении ее связи с президентом, в Белом доме эту информацию опровергли. Позже Коэн подтвердил, что заплатил Дэниелс.
Тогда она обратилась к президенту с предложением вернуть деньги. Как заявил ее адвокат, актриса рассчитывает рассказать правду, чтобы американцы сами могли сделать выводы. Она подала иск в Верховный суд Лос-Анджелеса, в котором заявила, что заключенное ею соглашение о неразглашении информации о связи с Трампом недействительно. В этом же иске она сообщила о том, что связь с Трампом у нее была в 2006-2007 годах.
Адвокат Майкл Коэн подал в суд на Дэниелс, обвинив ее в нарушении соглашения о неразглашении. По данным Washington Post, Коэн создал корпорацию с ограниченной ответственностью, чтобы через нее заключить соглашение о неразглашении с актрисой. Теперь он требует 20 миллионов долларов в качестве возмещения убытков.
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