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Строительство храма Вознесения Господня началось в Химках
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Строительство храма Вознесения Господня началось в Химках 

Агентство «Москва» 35 минут назад
Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В Троицком храме в подмосковных Химках в год 80-летия со дня мученической кончины преподобномучениц Сходненских Наталии, Екатерины и Елены состоялось богослужение, которое возглавил Владыка Роман, епископ серпуховский, викарий Московской епархии. В литургии также приняли участие благочинный церквей Химкинского округа отец Артемий Гранкин и духовенство Московской епархии. В день проведения Божественной литургии на территории храмового комплекса Матроны Московской был заложен камень на месте строительства нового храма Вознесения Господня», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что в этот день посетили храм сотни жителей, в том числе и глава городского округа Дмитрий Волошин.
«Такие события являются историческими для Химок. Благие дела, как строительство нового прихода, очень важны для духовного развития городско округа. Мы, как представители власти будем помогать нашему благочинию», — заключил Д. Волошин.
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