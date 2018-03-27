Заказ на арктическую платформу предложили отдать «Адмиралтейским верфям»

"Предлагается определить АО «Адмиралтейские верфи» единственным исполнителем работ по проектированию и строительству ледостойкой платформы. Верфью в инициативном порядке был изготовлен макет варианта платформы, который был представлен руководству страны в период посещения Земли Франца Иосифа в марте 2017 года", — сказал Донской.

Как отметил министр, Объединенная судостроительная корпорация отмечает высокий уровень технологической оснащенности «Адмиралтейских верфей», наличие высококвалифицированных рабочих и инженеров, устойчивое финансовое состояние предприятия. При этом окончательное решение по подрядчику примет правительство России, куда Минприроды внесло проект постановления о проектировании и строительстве ледостойкой платформы «Северный полюс».

Как ранее заявил министр РИА Новости, строительство платформы «Северный полюс» для круглогодичных экспедиций в Арктике должно стартовать в 2019 году, при этом проектирование предполагается начать до июля 2018 года.

По проекту, который Минприроды подготовило совместно с Росгидрометом , всесезонная научно-исследовательская платформа будет обладать высокой прочностью корпуса, автономностью по запасам топлива не менее двух-трех лет и сроком службы около 25 лет. Появление такой платформы позволит перевести изучение Арктики и Антарктики на качественно новый уровень и создать максимально благоприятные и безопасные условия работы для исследователей.

По мнению министра, глобальные процессы изменения климата, в том числе и постепенно уменьшающаяся толщина льда, привели к появлению объективных трудностей для организации ледовых станций «Северный полюс». В то же время такие проекты являются важнейшим фактором обеспечения российского присутствия в высокоширотной Арктике, закрепляющим приоритет России в области проведения исследований.