Ещё
Правительство рассмотрит проект постройки платформы для изучения Арктики
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Правительство рассмотрит проект постройки платформы для изучения Арктики 

РИА Новости 41 минуту назад
Фото: © РИА Новости / Вера Костамо
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Минприроды России внесло в правительство проект постановления о проектировании и строительстве ледостойкой платформы «Северный полюс» для круглогодичного изучения Арктики, заявил РИА Новости министр Сергей Донской.
"Минприроды внесло в установленном порядке проект постановления правительства Российской Федерации «Об осуществлении бюджетных инвестиций в проектирование и строительство ледостойкой самодвижущейся платформы „Северный полюс“ и обосновывающие материалы к нему», — сказал Донской.
Как ранее заявил министр РИА Новости, строительство платформы «Северный полюс» для круглогодичных экспедиций в Арктике должно начаться в 2019 году, при этом проектирование предполагается начать до июля 2018 года.
По проекту, который Минприроды подготовило совместно с Росгидрометом, всесезонная научно-исследовательская платформа будет обладать высокой прочностью корпуса, автономностью по запасам топлива не менее 2-3 лет и сроком службы около 25 лет. Появление такой платформы позволит перевести изучение Арктики и Антарктики на качественно новый уровень и создать максимально благоприятные и безопасные условия работы для исследователей.
По мнению министра, глобальные процессы изменения климата, в том числе и постепенно уменьшающаяся толщина льда, привели к появлению объективных трудностей для организации ледовых станций «Северный полюс». В то же время такие проекты являются важнейшим фактором обеспечения российского присутствия в высокоширотной Арктике, закрепляющим приоритет России в области проведения исследований.
РИА Новости: последние новости
Росатом может к 2020 году представить "противоаварийное" топливо для АЭС Карлов мост в Праге могут реконструировать 30 лет Премьер Словакии верит, что его кабинет получит вотум доверия в парламенте
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Задержана владелица сгоревшего в Кемерове ТЦ82
После пожара в Кемерово без вести пропал 41 ребенок41
Спасателей экстренно вывели из ТЦ «Зимняя вишня»37
Трагедия в Кемерово: дети звонили родным попрощаться26
МВД и СБ Украины перешли на сторону России731
Видео
Пожар в кемеровском ТЦ сняли с квадрокоптера
Пожары Происшествия
02:56
В МО прошло заседание по ситуации в «Ядрово»
Общество Экология
01:22
При пожаре в ТЦ в Кемерове 17 человек пропали без вести
Происшествия
03:37
В Кемерове ввели режим ЧС
Пожары Происшествия
06:11
Песков рассказал о симбиозе двух Путиных
Политика
02:41
Садальский влез в скандал вокруг преемника Табакова
Шоу-бизнес
00:16
«Знаете кто сообщил о пожаре? Кассирша!»: подробности пожара в ТЦ
Происшествия Пожары
01:02
В США проходит крупнейшая акция протеста
В мире США
00:59
В России похвастались погубившей «Курск» торпедой
Войска Армия
00:42
Не в пользу Путина: ЦИК о вбросах бюллетеней
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение