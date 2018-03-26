Весенние занятия спортом на лоне природы 

Пекин, 25 марта /Синьхуа/ — Весеннее тепло побуждает многих жителей Поднебесной покинуть свои дома и отправиться загород, чтобы позаниматься спортом среди цветущей природы. Фотографии Синьхуа
Пекин, 25 марта /Синьхуа/ — Весеннее тепло побуждает многих жителей Поднебесной покинуть свои дома и отправиться загород, чтобы позаниматься спортом среди цветущей природы. Фотографии Синьхуа
Пекин, 25 марта /Синьхуа/ — Весеннее тепло побуждает многих жителей Поднебесной покинуть свои дома и отправиться загород, чтобы позаниматься спортом среди цветущей природы. Фотографии Синьхуа
Пекин, 25 марта /Синьхуа/ — Весеннее тепло побуждает многих жителей Поднебесной покинуть свои дома и отправиться загород, чтобы позаниматься спортом среди цветущей природы. Фотографии Синьхуа