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«Росатом» поможет повысить эффективность работы финской АЭС «Ловииса»
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«Росатом» поможет повысить эффективность работы финской АЭС «Ловииса» 

РИА Новости 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Специалисты топливной компании ТВЭЛ госкорпорации «Росатом» по заказу Fortum Power and Heat Oy (Финляндия) разработают усовершенствованную модификацию ядерного топлива для финской АЭС «Ловииса», что поможет повысить эффективность работы этой атомной станции, сообщила пресс-служба ТВЭЛ.
ТВЭЛ и Fortum Power and Heat Oy заключили дополнительное соглашение к действующему топливному контракту, которое направлено на внедрение модернизированных топливных кассет второго поколения для реакторов ВВЭР-440 на двух действующих энергоблоках АЭС «Ловииса», говорится в сообщении.
В рамках проекта специалисты ТВЭЛ разработают новую модификацию тепловыделяющих сборок с увеличенной ураноёмкостью и оптимизированным водно-урановым отношением по сравнению с кассетами, которые используются на АЭС «Ловииса» в настоящее время, что повысит экономическую эффективность работы энергоблоков, отмечает пресс-служба ТВЭЛ.
Топливо для АЭС «Ловииса» производит предприятие ТВЭЛ "Машиностроительный завод" в подмосковной Электростали.
АЭС «Ловииса» с двумя реакторами ВВЭР-440 советского производства, расположена на финском острове Хястхолмен, недалеко от города Ловииса.
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