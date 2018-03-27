«Росатом» поможет повысить эффективность работы финской АЭС «Ловииса»

ТВЭЛ и Fortum Power and Heat Oy заключили дополнительное соглашение к действующему топливному контракту, которое направлено на внедрение модернизированных топливных кассет второго поколения для реакторов ВВЭР-440 на двух действующих энергоблоках АЭС «Ловииса», говорится в сообщении.

В рамках проекта специалисты ТВЭЛ разработают новую модификацию тепловыделяющих сборок с увеличенной ураноёмкостью и оптимизированным водно-урановым отношением по сравнению с кассетами, которые используются на АЭС «Ловииса» в настоящее время, что повысит экономическую эффективность работы энергоблоков, отмечает пресс-служба ТВЭЛ.

Топливо для АЭС «Ловииса» производит предприятие ТВЭЛ "Машиностроительный завод" в подмосковной Электростали.

АЭС «Ловииса» с двумя реакторами ВВЭР-440 советского производства, расположена на финском острове Хястхолмен, недалеко от города Ловииса.