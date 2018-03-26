Ещё
Росатом может к 2020 году представить «противоаварийное» топливо для АЭС
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Росатом может к 2020 году представить «противоаварийное» топливо для АЭС 

РИА Новости 58 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Топливная компания госкорпорации «Росатом» ТВЭЛ планирует до 2020 года представить рынку свою новую разработку — так называемое толерантное ядерное топливо, применение которого на АЭС, как считается, поможет предотвращать аварии, подобные той, что произошла на японской атомной станции «Фукусима-1».
Об этом в интервью РИА Новости рассказала президент ТВЭЛ Наталья Никипелова. Она отметила, что топливная компания активно занимается разработкой новых видов ядерного топлива.
"Одним из них является так называемое толерантное топливо, устойчивое к авариям. Кроме того, оно более эффективно, так как позволит увеличить продолжительность топливной кампании", — сказала она.
"Я могу с уверенностью сказать, что наши исследования в этой области находятся впереди других. Думаю, что в конце 2019 года мы уже сможем предложить это топливо рынку", — добавила президент ТВЭЛ.
По ее словам, этой разработкой уже интересуются потенциальные потребители в США.
РИА Новости: последние новости
Правительство рассмотрит проект постройки платформы для изучения Арктики Карлов мост в Праге могут реконструировать 30 лет Премьер Словакии верит, что его кабинет получит вотум доверия в парламенте
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Задержана владелица сгоревшего в Кемерове ТЦ81
После пожара в Кемерово без вести пропал 41 ребенок41
Спасателей экстренно вывели из ТЦ «Зимняя вишня»37
Трагедия в Кемерово: дети звонили родным попрощаться26
МВД и СБ Украины перешли на сторону России731
Видео
Пожар в кемеровском ТЦ сняли с квадрокоптера
Пожары Происшествия
02:56
В МО прошло заседание по ситуации в «Ядрово»
Общество Экология
01:22
При пожаре в ТЦ в Кемерове 17 человек пропали без вести
Происшествия
03:37
В Кемерове ввели режим ЧС
Пожары Происшествия
06:11
Песков рассказал о симбиозе двух Путиных
Политика
02:41
Садальский влез в скандал вокруг преемника Табакова
Шоу-бизнес
00:16
«Знаете кто сообщил о пожаре? Кассирша!»: подробности пожара в ТЦ
Происшествия Пожары
01:02
В США проходит крупнейшая акция протеста
В мире США
00:59
В России похвастались погубившей «Курск» торпедой
Войска Армия
00:42
Не в пользу Путина: ЦИК о вбросах бюллетеней
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение