Росатом может к 2020 году представить «противоаварийное» топливо для АЭС

Об этом в интервью РИА Новости рассказала президент ТВЭЛ Наталья Никипелова. Она отметила, что топливная компания активно занимается разработкой новых видов ядерного топлива.

"Одним из них является так называемое толерантное топливо, устойчивое к авариям. Кроме того, оно более эффективно, так как позволит увеличить продолжительность топливной кампании", — сказала она.

"Я могу с уверенностью сказать, что наши исследования в этой области находятся впереди других. Думаю, что в конце 2019 года мы уже сможем предложить это топливо рынку", — добавила президент ТВЭЛ.