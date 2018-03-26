Было — стало: как изменились жизнь и карьера Дмитрия Шепелева после встречи с Жанной Фриске

Дмитрий Шепелев начал делать свои первые шаги на телевидении еще будучи школьником. Тогда он был вот таким нескладным подростком с длинными волосами.

В 2004 году Дмитрий Шепелев стал ведущим шоу Guten Morgen на украинском телеканале М1.

Через четыре года после удачного старта Шепелева пригласили на Первый канал. Тогда он вел шоу «Можешь? Спой!». За годы работы на телевидении у Дмитрия было много проектов, в том числе и в украинской версии «Фабрики звезд». Но всенародная популярность пришла к Шепелеву после того, как он начал встречаться с Жанной Фриске . Тогда многие думали, что это лишь пиар-ход, что певица не будет строить отношения с мужчиной, который младшее ее почти на 10 лет. Но пара, которая в начале скрывала свои отношения, через некоторое время стала все чаще выходить в свет, а потом и вовсе стало известно о беременности певицы.

7 апреля 2013 года у пары родился сын Платон. А уже через несколько недель общественность узнала о серьезной болезни Жанны. Три года назад певица скончалась от рака мозга. С тех пор Шепелев закрылся. Он и так нечасто общался с журналистами, но после смерти Жанны еще больше абстрагировался. Но это не мешает его имени все чаще появляться в заголовках. Правда, речь не идет о профессиональных заслугах телеведущего. Дело в том, что родные Жанны и Дмитрий все эти годы после смерти певицы не могут поделить ее наследство, а также не могут договориться о встречах с Платоном. Отношение общественности к Шепелеву изменилось. Если раньше ему больше сочувствовали, то сейчас же мнения людей разделились: одни выступают на его стороне, другие же высказывают недовольство поведением Дмитрия.

Но Шепелев не реагирует на негатив. Он продолжает идти вперед, несмотря ни на что. Сейчас Дмитрий ведет на Первом канале шоу «На самом деле», воспитывает сына, а также, по слухам, строит свою личную жизнь. По сообщениям, Шепелев уже не первый месяц встречается с Екатериной Тулуповой , создательницей женского клуба «Креативные завтраки». Но сама пара пока никак не комментирует свои отношения.

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Фото:Instagram, Global Look Press, Starface.ru