В Польше открылся первый фирменный магазин Xiaomi

Краков / Польша /, 25 марта / Синьхуа / — 24 марта в городе Краков на юго-западе Польши состоялось открытие первого в стране авторизованного магазина китайской инновационной научно-технической компании Xiaomi. Событие привлекло сотни польских фанатов продукции Xiaomi. Фотографии Синьхуа/Ши Чжунъюй

Краков /Польша/, 25 марта /Синьхуа/ — 24 марта в городе Краков на юго-западе Польши состоялось открытие первого в стране авторизованного магазина китайской инновационной научно-технической компании Xiaomi. Событие привлекло сотни польских фанатов продукции Xiaomi. Фотографии Синьхуа/Ши Чжунъюй

Краков /Польша/, 25 марта /Синьхуа/ — 24 марта в городе Краков на юго-западе Польши состоялось открытие первого в стране авторизованного магазина китайской инновационной научно-технической компании Xiaomi. Событие привлекло сотни польских фанатов продукции Xiaomi. Фотографии Синьхуа/Ши Чжунъюй

Краков /Польша/, 25 марта /Синьхуа/ — 24 марта в городе Краков на юго-западе Польши состоялось открытие первого в стране авторизованного магазина китайской инновационной научно-технической компании Xiaomi. Событие привлекло сотни польских фанатов продукции Xiaomi. Фотографии Синьхуа/Ши Чжунъюй

Краков /Польша/, 25 марта /Синьхуа/ — 24 марта в городе Краков на юго-западе Польши состоялось открытие первого в стране авторизованного магазина китайской инновационной научно-технической компании Xiaomi. Событие привлекло сотни польских фанатов продукции Xiaomi. Фотографии Синьхуа/Ши Чжунъюй