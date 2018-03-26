Ещё
В Польше открылся первый фирменный магазин Xiaomi
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Польше открылся первый фирменный магазин Xiaomi 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Краков /Польша/, 25 марта /Синьхуа/ — 24 марта в городе Краков на юго-западе Польши состоялось открытие первого в стране авторизованного магазина китайской инновационной научно-технической компании Xiaomi. Событие привлекло сотни польских фанатов продукции Xiaomi. Фотографии Синьхуа/Ши Чжунъюй
Краков /Польша/, 25 марта /Синьхуа/ — 24 марта в городе Краков на юго-западе Польши состоялось открытие первого в стране авторизованного магазина китайской инновационной научно-технической компании Xiaomi. Событие привлекло сотни польских фанатов продукции Xiaomi. Фотографии Синьхуа/Ши Чжунъюй
Краков /Польша/, 25 марта /Синьхуа/ — 24 марта в городе Краков на юго-западе Польши состоялось открытие первого в стране авторизованного магазина китайской инновационной научно-технической компании Xiaomi. Событие привлекло сотни польских фанатов продукции Xiaomi. Фотографии Синьхуа/Ши Чжунъюй
Краков /Польша/, 25 марта /Синьхуа/ — 24 марта в городе Краков на юго-западе Польши состоялось открытие первого в стране авторизованного магазина китайской инновационной научно-технической компании Xiaomi. Событие привлекло сотни польских фанатов продукции Xiaomi. Фотографии Синьхуа/Ши Чжунъюй
Краков /Польша/, 25 марта /Синьхуа/ — 24 марта в городе Краков на юго-западе Польши состоялось открытие первого в стране авторизованного магазина китайской инновационной научно-технической компании Xiaomi. Событие привлекло сотни польских фанатов продукции Xiaomi. Фотографии Синьхуа/Ши Чжунъюй
ИА Синьхуа: последние новости
Срочно: Захвативший заложников мужчина потребовал освободить одного из организаторов ноябрьских терактов 2015 года в Париже Доклад о работе правительства /19/ Два силовика ХАМАС погибли в ходе операции по задержанию подозреваемых в нападении на кортеж премьер-министра Палестины
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Задержана владелица сгоревшего в Кемерове ТЦ82
После пожара в Кемерово без вести пропал 41 ребенок41
Спасателей экстренно вывели из ТЦ «Зимняя вишня»37
Трагедия в Кемерово: дети звонили родным попрощаться26
МВД и СБ Украины перешли на сторону России731
Видео
Пожар в кемеровском ТЦ сняли с квадрокоптера
Пожары Происшествия
02:56
В МО прошло заседание по ситуации в «Ядрово»
Общество Экология
01:22
При пожаре в ТЦ в Кемерове 17 человек пропали без вести
Происшествия
03:37
В Кемерове ввели режим ЧС
Пожары Происшествия
06:11
Песков рассказал о симбиозе двух Путиных
Политика
02:41
Садальский влез в скандал вокруг преемника Табакова
Шоу-бизнес
00:16
«Знаете кто сообщил о пожаре? Кассирша!»: подробности пожара в ТЦ
Происшествия Пожары
01:02
В США проходит крупнейшая акция протеста
В мире США
00:59
В России похвастались погубившей «Курск» торпедой
Войска Армия
00:42
Не в пользу Путина: ЦИК о вбросах бюллетеней
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение