Под Воронежем пройдет «Битва бензопил»

В Воронежской области готовятся к «Битве бензопил» — масштабному соревнованию умельцев вырезать деревянные скульптуры.

29 апреля в комплексе «Кудеяров стан» будут не только вырезать из дерева произведения искусства, но и представят развлекательную программу для зрителей. Там развернется полевая кухня, а также можно будет отобедать блюдами традиционной русской кухне и едой, приготовленной на мангале и тандыре. Также организаторы устроят конкурс ослиной красоты.

В это время мастера по дереву будут соревноваться в четырех номинациях: «Русь богатырская» (герои сказок и былин), «Русский бунт» (исторические персонажы), «Русский лес» (животные) и «Русский ни с мечом, ни с калачом не шутит» (свободная тема).

Напомним, первая «Битва бензопил» прошла в прошлом октябре.