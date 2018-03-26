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Под Воронежем пройдет «Битва бензопил»
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Под Воронежем пройдет «Битва бензопил» 

АиФ 27 минут назад
Фото: АиФ
В Воронежской области готовятся к «Битве бензопил» — масштабному соревнованию умельцев вырезать деревянные скульптуры.
29 апреля в комплексе «Кудеяров стан» будут не только вырезать из дерева произведения искусства, но и представят развлекательную программу для зрителей. Там развернется полевая кухня, а также можно будет отобедать блюдами традиционной русской кухне и едой, приготовленной на мангале и тандыре. Также организаторы устроят конкурс ослиной красоты.
В это время мастера по дереву будут соревноваться в четырех номинациях: «Русь богатырская» (герои сказок и былин), «Русский бунт» (исторические персонажы), «Русский лес» (животные) и «Русский ни с мечом, ни с калачом не шутит» (свободная тема).
Напомним, первая «Битва бензопил» прошла в прошлом октябре.
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