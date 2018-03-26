Строительство двух новых корпусов дома в Королеве планируется завершить в III квартале 2018 г.

Строительство двух новых корпусов дома на ул. Пионерская в Королеве планируется завершить в III квартале 2018 г. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Постоянный объект проверок администрации по просьбам инициативной группы жителей — два корпуса д. 15 по ул. Пионерская. Опасений срыва сроков строительства нет, окончание планируется на III квартал 2018 г. На объекте около 150 рабочих», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что также была проведена проверка хода строительства школы на 1,1 тыс. мест на ул. Ленина.

«Работы ведутся хорошими темпами, возникли небольшие задержки по поставке материалов от производителей, будем их решать, если потребуется, рабочая группа поедет на производство, чтобы лично встретиться с руководством компании-поставщика», — приводятся в сообщении слова руководителя администрации Королева Юрия Копцика.