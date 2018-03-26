Ещё
Строительство двух новых корпусов дома в Королеве планируется завершить в III квартале 2018 г.
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Строительство двух новых корпусов дома в Королеве планируется завершить в III квартале 2018 г. 

Агентство «Москва» 17 минут назад
Строительство двух новых корпусов дома на ул. Пионерская в Королеве планируется завершить в III квартале 2018 г. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
«Постоянный объект проверок администрации по просьбам инициативной группы жителей — два корпуса д. 15 по ул. Пионерская. Опасений срыва сроков строительства нет, окончание планируется на III квартал 2018 г. На объекте около 150 рабочих», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что также была проведена проверка хода строительства школы на 1,1 тыс. мест на ул. Ленина.
«Работы ведутся хорошими темпами, возникли небольшие задержки по поставке материалов от производителей, будем их решать, если потребуется, рабочая группа поедет на производство, чтобы лично встретиться с руководством компании-поставщика», — приводятся в сообщении слова руководителя администрации Королева Юрия Копцика.
Агентство «Москва»: последние новости
Фактов продажи запрещенной спиртосодержащей продукции в Москве с марта 2017 г. не обнаружено Продажи контрафактного меха в магазинах столицы снизились в два раза в 2017 г. Движение в Елоховском проезде перекроют 6-8 апреля из-за религиозного мероприятия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Задержана владелица сгоревшего в Кемерове ТЦ36
Пострадавшие в ТЦ в Кемерово рассказали о случившемся17
Трагедия в Кемерове: 40 погибших, 29 потенциальных жертв315
Даже слышать не хотят: как соседи России забывают русский253
МВД и СБ Украины перешли на сторону России730
Видео
Пожар в кемеровском ТЦ сняли с квадрокоптера
Пожары Происшествия
02:56
В МО прошло заседание по ситуации в «Ядрово»
Общество Экология
01:22
При пожаре в ТЦ в Кемерове 17 человек пропали без вести
Происшествия
03:37
В Кемерове ввели режим ЧС
Пожары Происшествия
06:11
Песков рассказал о симбиозе двух Путиных
Политика
02:41
Садальский влез в скандал вокруг преемника Табакова
Шоу-бизнес
00:16
«Знаете кто сообщил о пожаре? Кассирша!»: подробности пожара в ТЦ
Происшествия Пожары
01:02
В США проходит крупнейшая акция протеста
В мире США
00:59
В России похвастались погубившей «Курск» торпедой
Войска Армия
00:42
Не в пользу Путина: ЦИК о вбросах бюллетеней
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение