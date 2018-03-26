В Госдуме заявили, что ПАСЕ склоняется к возвращению российской делегации 

В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) склоняются к удовлетворению требований Москвы в вопросе возвращения российской делегации, пишет газета «Известия» со ссылкой на главу делегации, вице-спикера Госдумы Петра Толстого. «Большинство выступавших на заседании ad-hoc комитета в Париже выступили в поддержку тезисов о том, что в Европе нельзя проводить новые разделительные линии, а проблемы, которые стоят перед Советом Европы, невозможно решить без России. И в таком ключе высказалось большинство выступавших», — цитирует издание Толстого.
По его словам, «российские позиции и предложения по изменению регламента» учтены.
При этом глава делегации Сербии в ПАСЕ Александр Шешель заявил, что «России должны вернуть право голоса».
«Это ненормально для такой организации, как ПАСЕ, что вообще существует возможность лишить национальную делегацию права голоса. Многие в ПАСЕ уже начали осознавать, что решать вопросы без участия России невозможно», — рассказал он.
Ранее ПАСЕ рассказала о сложностях, с которыми столкнулась организация в результате того, что Россия отказалась платить часть своего взноса за 2018 год.
В январе в Госдуме рассказали, когда Россия заплатит взнос в Совет Европы.