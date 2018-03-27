Глава ПАСЕ рассказал о планах работы подкомиссии Бюро с российским участием

МОСКВА , 27 мар — РИА Новости . Глава ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы ) Микеле Николетти рассказал о том, как дальше будет работать специальный комитет по гармонизации органов Совета Европы над возможными изменениями регламента, на которых давно настаивала российская сторона.

Выступая на заседании Конгресса местных и региональных властей при Совете Европы (СЕ) в Страсбурге он указал, что «комитет ad-hoc продолжит свою работу в апреле, мы планируем завершить в апреле сбор предложений национальных делегаций, политических групп». После этого подкомитет планирует проинформировать комитет министров СЕ о результатах.

При этом Николетти напомнил, что «мы не имеем полномочий по принятию решений, это лишь консультативный орган».

Отношения России и Совета Европы уже несколько лет переживают непростой период. Конфликт Москвы и Страсбурга обострился в 2014-2015 годах, когда российских парламентариев лишили права голоса и ряда других прав на сессиях из-за позиции по Крыму

Москва неоднократно высказывала предложения по выходу из кризиса, в том числе идею закрепить документально в регламенте недопустимость введения санкций в отношении национальных делегаций. Пока ПАСЕ никак не отреагировала на российское предложение.

В конце июня прошлого года конфликт вышел на новый уровень, и российская сторона заявила, что намерена приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ не будут восстановлены в полном объеме. Несмотря на приостановку выплат части взноса, российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов.