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Глава ПАСЕ рассказал о планах работы подкомиссии Бюро с российским участием
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Глава ПАСЕ рассказал о планах работы подкомиссии Бюро с российским участием 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Глава ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы) Микеле Николетти рассказал о том, как дальше будет работать специальный комитет по гармонизации органов Совета Европы над возможными изменениями регламента, на которых давно настаивала российская сторона.
Выступая на заседании Конгресса местных и региональных властей при Совете Европы (СЕ) в Страсбурге он указал, что «комитет ad-hoc продолжит свою работу в апреле, мы планируем завершить в апреле сбор предложений национальных делегаций, политических групп». После этого подкомитет планирует проинформировать комитет министров СЕ о результатах.
При этом Николетти напомнил, что «мы не имеем полномочий по принятию решений, это лишь консультативный орган».
Отношения России и Совета Европы уже несколько лет переживают непростой период. Конфликт Москвы и Страсбурга обострился в 2014-2015 годах, когда российских парламентариев лишили права голоса и ряда других прав на сессиях из-за позиции по Крыму.
Москва неоднократно высказывала предложения по выходу из кризиса, в том числе идею закрепить документально в регламенте недопустимость введения санкций в отношении национальных делегаций. Пока ПАСЕ никак не отреагировала на российское предложение.
В конце июня прошлого года конфликт вышел на новый уровень, и российская сторона заявила, что намерена приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ не будут восстановлены в полном объеме. Несмотря на приостановку выплат части взноса, российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов.
Второе заседание ad-hoc комитета прошло 16 марта этого года. Российскую сторону на нем представлял вице-спикер Госдумы Петр Толстой. В рамках заседания обсуждались, в том числе, российские предложения по внесению изменений в регламент организации. Москва подобные предложения представила в ПАСЕ.
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