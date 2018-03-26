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Премьер Словакии верит, что его кабинет получит вотум доверия в парламенте
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Премьер Словакии верит, что его кабинет получит вотум доверия в парламенте 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ПРАГА, 26 мар — РИА Новости. Премьер Словакии Петер Пеллегрини выразил в воскресенье уверенность в том, что новый состав правительства получит в ближайшие дни вотум доверия в парламенте.
"Я надеюсь, что в ближайшие дни наш кабинет получит вотум доверия в парламенте. У нас нет времени на раскачку. Республика в последние недели как бы остановилась, необходимо, чтобы каждый из нас вернулся к работе. Поэтому я согласился с тем, чтобы мое правительство переняло программу у кабинета, работавшего в 2016-2018 годах, хотя некоторые политики этим и недовольны", — сказал Пеллегрини во время выступления по Словацкому телевидению.
Серьезный политический кризис разразился в Словакии после убийства журналиста Яна Куциака и его невесты, которое произошло 21 февраля этого года. Куциак вел расследования о связях мафиозных структур с политиками. После массовых манифестаций в городах республики и во многих зарубежных странах, критики со стороны Европарламента и требований оппозиционных партий две недели назад ушли в отставку обвиняемые в затягивании расследования трагедии и создании условий в республике для коррупции и мафиозных структур сначала глава МВД и некоторые сотрудники аппарата правительства, а затем и премьер Роберт Фицо.
В четверг президент Андрей Киска утвердил в качестве нового премьера Петера Пеллегрини, который ранее занимал пост вице-премьера, а также состав предложенного им кабинета, в котором произошло пять изменений. Днем ранее Киска провел встречи со всеми новыми кандидатами на посты министров.
В пятницу парламент начал обсуждение вопроса о вотуме доверия новому кабинету, для участия в дискуссии записалось около 60 депутатов, в основном, из оппозиционных партий. В первый день успели выступить менее половины из них. Правящая коалиция располагает в парламенте 79 из 150 мест, однако не исключается, что некоторые ее представители могут проголосовать против нового состава правительства.
По словам Пеллегрини, его министры не намерены отсиживаться в Братиславе и будут проводить максимум времени среди населения, чтобы «за каждой проблемой видеть человека и часть его жизни».
"Наши сограждане должны чувствовать, что могут обратиться к государству за необходимой поддержкой, а компетентные органы должны принимать решения в пользу того, на чьей стороне правда, а не деньги", — подчеркнул премьер.
Одновременно Пеллегрини отверг утверждения некоторых политиков и СМИ о том, что он будет лишь марионеткой в руках экс-премьера Роберта Фицо.
"Я намерен доказать, что имею представление о том, как руководить правительством. Думаю, что результаты все увидят уже после нескольких месяцев нашей работы", — сказал Пеллегрини.
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