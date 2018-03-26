В Красноуфимске в частном доме погибли молодые супруги и их несовершеннолетняя дочь

В одном из частных коттеджей Красноуфимска погибли двое супругов, а также их несовершеннолетняя дочь. ЧП произошло на улице Ясной.

— Людей обнаружили мёртвыми утром в воскресенье. Предварительная версия — отравление газом. Ведется следствие, — сообщил источник E1.RU.

Пользователи социальных сетей сообщили, что погибшими оказались супруги по фамилии Иглины. Глава семейства работал в магазине, где продавал различное бытовое оборудование, в том числе — газовые котлы. В день гибели Иглиных в экстренные службы обратилась их соседка, которая также почувствовала запах газа и чуть не упала в обморок.

«У них [у Иглиных — прим.ред.] был старый котёл, и ночью там что-то сломалось. Папа побежал чинить, но не успел, и умер. А газ пошёл на наверх, к его жене и дочери, — сообщила одна из местных жительниц.

Ещё одна девушка, представившаяся корреспонденту E1.RU знакомой погибших, рассказала, что семья считалась благополучной.

— Папа был работящий, мама на небольшом сроке беременности, вроде. Их дочка училась хорошо. Жили в достатке, — уточнила она.

В декабре мы писали, что в селе Туринская Слобода бытовым газом отравились семь человек, в том числе — трое детей. По данным прокуратуры, ЧП произошло из-за неисправного котла, у которого не сработала заслонка.