Газовики объяснили причину гибели семьи в Красноуфимске

Красноуфимске погибла в результате отравления угарным газом семья. Трупы мужчины, женщины и 14-летней девушки были обнаружены 25 марта в одноэтажном двухквартирном по улице Ясной. Как сообщили «АиФ-Урал» в пресс-службе свердловской областной прокуратуры, неладное почувствовали соседи, получившие легкое отравление.

«В квартире погибших было самовольное отключение системы безопасности газового котла — датчика тяги — он был отведен в сторону за котел, а также зафиксировано механическое повреждение «гофры», соединяющей котел с дымоходом. Газовый сигнализатор на момент осмотра был отключен от сети», — сообщили в прокуратуре. Там отметили, что семья на учете в органах опеки и профилактики не состояла. Больше того, родители управляли магазином по продаже газового оборудования.

Как пояснили «АиФ-Урал» в пресс-службе «Газэкс», ранее хозяева квартиры отказались от услуг газовиков по техническому обслуживанию газового оборудования. «В 2017 году они не пустили специалистов в дом для проверки приборов. Глава семейства, отец погибшего, владеет магазином газового оборудования. Он же написал письменное заявление об отказе от услуг газовиков, ссылаясь на свою квалификацию и самостоятельное обслуживание газовых приборов», — говорится в официальном заявлении.