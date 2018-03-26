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Газовики объяснили причину гибели семьи в Красноуфимске
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Газовики объяснили причину гибели семьи в Красноуфимске 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
В Красноуфимске погибла в результате отравления угарным газом семья. Трупы мужчины, женщины и 14-летней девушки были обнаружены 25 марта в одноэтажном двухквартирном по улице Ясной. Как сообщили «АиФ-Урал» в пресс-службе свердловской областной прокуратуры, неладное почувствовали соседи, получившие легкое отравление.
«В квартире погибших было самовольное отключение системы безопасности газового котла — датчика тяги — он был отведен в сторону за котел, а также зафиксировано механическое повреждение «гофры», соединяющей котел с дымоходом. Газовый сигнализатор на момент осмотра был отключен от сети», — сообщили в прокуратуре. Там отметили, что семья на учете в органах опеки и профилактики не состояла. Больше того, родители управляли магазином по продаже газового оборудования.
Как пояснили «АиФ-Урал» в пресс-службе «Газэкс», ранее хозяева квартиры отказались от услуг газовиков по техническому обслуживанию газового оборудования. «В 2017 году они не пустили специалистов в дом для проверки приборов. Глава семейства, отец погибшего, владеет магазином газового оборудования. Он же написал письменное заявление об отказе от услуг газовиков, ссылаясь на свою квалификацию и самостоятельное обслуживание газовых приборов», — говорится в официальном заявлении.
По факту трагедии следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности троим лицам). Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.
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