Эмомали Рахмон поздравил граждан Таджикистана с Наврузом

Торжества с участием президента прошли в культурно-развлекательном комплексе столицы «Наврузгох». Перед зрителями развернулось настоящее театрализованное представление, передает корреспондент «МИР 24» Вера Исмаилова.

На трибунах культурно-развлекательного комплекса «Наврузгох» тысячи зрителей. Праздник весны — один из любимых в стране. Его всегда отмечают несколько дней подряд.

«Навруз — наш национальный праздник. Сегодня пришли семьями, радостные, веселые», — отмечает зритель Манзура Кармышева.

«Мы очень любим Навруз. Это красивый праздник природы, знаменующий переход зимы в весну, приносящий людям надежду и процветание», — считает зритель Мохинабону Шарипова.

Главное — поздравление от главы государства. Эмомали Рахмон лично приехал в «Наврузгох».

«Поздравляю весь славный народ страны и жителей столицы с Международным праздником Навруз — новым годом арийских народов, который, наряду с весной, временем пробуждения природы, сделал неповторимо красивой нашу землю и, в том числе, любимую столицу — город Душанбе. Навруз, который возродился в Республике Таджикистан , благодаря государственной независимости, сейчас превратился в наш национальный государственный праздник и является символом национального самопознания, гордости, единства народа и связью поколений», — сказал президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

После выступления президента перед зрителями развернулось настоящее театрализованное представление. Каждый номер тематический: история праздника Навруз от его возникновения (шесть тысяч лет назад) до наших дней.

Здесь все продумано до мелочей: у каждой исторической эпохи свои костюмы и декорации. Вот эпизод про Великий шелковый путь. Появляются настоящие верблюды.

Праздник весны в комплексе «Наврузгох» отмечают. В этот раз особенностью представления стало лазерное шоу.

На этом празднование Навруза не закончится. На днях торжество, также с участием главы государства, состоится на севере республики. Но и это еще не все. В Таджикистане пройдут соревнования по национальной борьбе гуштингири и конные скачки, посвященные Наврузу.

Понедельник в Таджикистане также объявлен выходным.

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