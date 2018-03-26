Керченских работников культуры поздравили с профессиональным праздником

В преддверии Дня работника культуры, который в России отмечается 25 марта, мэр Керчи Сергей Бороздин поздравил работающих в этой сфере горожан и вручил им подарки.

«Люди этой профессии — яркие инициативные личности. Что особенно хочется отметить, так это их преданность и любовь к профессии. Работники культуры полностью отдаются своему делу, щедро делятся с нами не только своими талантами, но и богатством своей души. Любовь к творческой деятельности, умение другими глазами смотреть на окружающий мир вдохновляют их на новые идеи, а талант помогает им найти интересные и оригинальные формы для их воплощения», — отметил в поздравительном слове глава города.

Напомним, в пятницу в Керчи после реконструкции открылась Центральная детская библиотека им. В. Дубинина.