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Керченских работников культуры поздравили с профессиональным праздником
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Керченских работников культуры поздравили с профессиональным праздником 

Национальная Служба Новостей 48 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В преддверии Дня работника культуры, который в России отмечается 25 марта, мэр Керчи Сергей Бороздин поздравил работающих в этой сфере горожан и вручил им подарки.
«Люди этой профессии — яркие инициативные личности. Что особенно хочется отметить, так это их преданность и любовь к профессии. Работники культуры полностью отдаются своему делу, щедро делятся с нами не только своими талантами, но и богатством своей души. Любовь к творческой деятельности, умение другими глазами смотреть на окружающий мир вдохновляют их на новые идеи, а талант помогает им найти интересные и оригинальные формы для их воплощения», — отметил в поздравительном слове глава города.
Напомним, в пятницу в Керчи после реконструкции открылась Центральная детская библиотека им. В. Дубинина.
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