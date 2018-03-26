Россиян обучат оказывать первую помощь в общественных местах

Во многих странах спасение «сердечников» с помощью дефибрилляторов давно является общедоступным. Для этого в местах скопления людей размещаются автономные устройства по «перезагрузке» сердца, а для населения проводятся курсы по оказанию первой помощи. Такая практика может быть внедрена и в России

Сначала права — потом возможности

По российскому законодательству, применение дефибрилляторов относится к первой помощи, оказывать которую имеет право ограниченный круг лиц. Кроме медиков это полицейские, военнослужащие и спасатели, прошедшие спецподготовку. Поэтому в проекте закона предлагается распространить это право абсолютно на всех россиян.

Кстати, с похожей инициативой выступали в феврале этого года в Госсовете Удмуртии . Однако региональные законодатели предложили иной путь: выделить общедоступную дефибрилляцию в отдельный пункт. Но пока что дальше идеи дело не продвинулось.

Стоит отметить, что законопроект Гутенёва разрабатывается около года: экспертное сообщество выступило с таким предложением ещё в июле 2017-го. Специалисты отмечали, что от внезапной остановки сердца ежегодно умирают около 300 тысяч россиян, а выживаемость в местах массового скопления людей составляет пять процентов. В итоге было решено начать проработку законодательной инициативы.

«Проблема сердечных заболеваний и смертность от них является масштабной и общемировой. Сбалансированный комплексный подход к минимизации их последствий является необходимым и обязательным для государства», — сказал Гутенёв « Парламентской газете ».

Доработка законопроекта уже активно ведётся, и мы рассчитываем, что он будет внесён для рассмотрения Государственной Думой уже в текущую парламентскую сессию. На этапе внесения законопроекта в Госдуму свой отзыв на него составило Правительство РФ , рекомендовав до вынесения на первое чтение доработать документ. Об этом стало известно 21 марта. В кабмине указали, что в проекте не указано, в каких именно местах могут быть установлены дефибрилляторы, а также предложили внести в документ положения о подготовке населения к использованию автоматических наружных дефибрилляторов в экстренных ситуациях.

«Доработка законопроекта уже активно ведётся, и мы рассчитываем, что он будет внесён для рассмотрения Государственной Думой уже в текущую парламентскую сессию», — сообщил Владимир Гутенёв.

Аппарат сам всё сделает

В комментарии «Парламентской газете» депутат обратил внимание, что предложенные меры полностью исключают ошибки при использовании автоматических наружных дефибрилляторов (АНД), как случайные, так и преднамеренные. Ведь применять планируется современные устройства: такие аппараты автоматически диагностируют потенциально опасные для жизни нарушения ритма сердца, самостоятельно «принимают решение» о необходимости дефибрилляции и рассчитывают необходимую мощность электрического разряда для купирования аритмии. Вдобавок АНД сопровождает весь процесс голосовыми подсказками.

Кроме того, и сами аппараты, и места их размещения будут снабжены всеми необходимыми инструкциями, в том числе графическими. «Фактически, человек, применяющий АНД в экстренной ситуации, является просто помощником, который доставит и соответствующим образом разместит АНД для оказания помощи нуждающемуся», — пояснил парламентарий.

Просвещение по всем фронтам

Что касается работы по обучению населения, то здесь депутат делает ставку на современные средства коммуникации в медиа и интернете, а также на создание специализированных центров. К просвещению населения будут привлечены специалисты и производители аппаратов. По словам Владимира Гутенёва, данная работа также может вестись в рамках существующих учебных программ, например на школьных уроках ОБЖ или при подготовке водителей различных категорий. Также планируются обучающие программы для руководителей организаций и персонала в местах размещения АНД.

Впрочем, если говорить про обучение населения основам оказания первой помощи, то начинать нужно прежде всего с самих медиков. Потому что далеко не каждый из них в России владеет такими навыками, сетует заслуженный врач Российской Федерации, член Комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый.

«В нашей стране, к сожалению, врачи, даже которые работают долгое время, далеки от владения приёмами оказания первой помощи при травмах, при сердечной недостаточности, при любом критическом состоянии», — сказал сенатор «Парламентской газете».