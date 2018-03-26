Гражданам-банкротам облегчат участь

Госдума в ближайшее время планирует рассмотреть законопроект, позволяющий россиянам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, решить свои проблемы без бюрократических проволочек. Документ внесён рядом депутатов во главе с председателем Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николаем Николаевым

Кто избавиться от долгового бремени

Процедура банкротства физических лиц в России была законодательно оформлена в 2015 году в виде отдельного федерального закона №127-ФЗ. Она подразумевает признание арбитражным судом неспособность гражданина исполнять обязательства по кредитам. Также документ даёт возможность реструктуризировать долг, погасив его по утверждённому с кредиторами плану. При этом начисление пеней и штрафов приостанавливается.

По мнению экспертов, новый закон позволил неплатежеспособным гражданам, имеющим просрочку более чем три месяца на сумму свыше 500 тысяч рублей, избавиться от долгового бремени.

Правда, не всем. Дело в том, что для того, чтобы воспользоваться правом на признание себя банкротом, должнику необходимо соответствовать указанным в законе признакам. В частности, неплатежеспособный гражданин должен обладать имуществом, которое впоследствии изымается и реализуется в процессе конкурсного производства. Долги погашаются, а остаток вырученных средств возвращается должнику. При этом отсутствие имущества у гражданина ранее могло стать причиной отказа во введении процедуры банкротства. То есть кредиторы продолжали начислять пени на сумму долга, а сам долг увеличивался в размерах. Теперь ситуация должна измениться.

Новый законопроект допускает банкротство физического лица даже в том случае, если у должника отсутствует имущество, которое могло бы покрыть обязательства. По мнению соавтора документа, зампредседателя Комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Оксаны Бондарь , предложенные поправки основаны на том, что, «помимо соразмерного удовлетворения требования кредиторов, у процедуры банкротства гражданина есть социально-реабилитационная цель, которая достигается списанием непосильных долговых обязательств».

Отсутствие у человека имущества, за счёт которого нельзя покрыть долги, например, единственное жильё, не должно быть препятствием для начала процедуры банкротства. Депутат считает, что правоприменительная практика закона о банкротстве нуждается в дальнейшем усовершенствовании. «В действующем законе о несостоятельности указано лишь, что при рассмотрении дела о банкротстве гражданина применяются реструктуризация долгов гражданина, реализация имущества гражданина, мировое соглашение. Мы же уточняем, что отсутствие у человека имущества, за счёт которого нельзя покрыть долги, например, единственное жильё, не должно быть препятствием для начала процедуры банкротства», — подчеркнула парламентарий.

По мнению разработчиков, эта норма поспособствует увеличению числа тех, кто сможет разобраться со своими долгами, попав в непростую жизненную ситуацию.

Правовая защита не помешает

Процедура банкротства сопровождается множеством нюансов. Здесь имеет значение размер задолженности, длительность задержки выплат и прочее. А вот вопрос правовой защиты должника остаётся где-то в стороне, полагают авторы поправок.

Предлагаемый законопроект, по словам члена Комитета Госдумы по контролю и Регламенту Виктора Карамышева, содержит достаточно много новаций, которые будут способствовать усилению защиты имущественных прав граждан, попавших под процедуру банкротства. Например, предусматривается перевод сведений по взысканию просроченной задолженности в публичную плоскость.

«Сейчас человек, имеющий долги перед кредитором, получает от него заказное письмо, в котором узнает, что права на «выбивание» из него долгов переданы третьему лицу. Мы предлагаем ещё один способ информирования — через размещение информации в едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Таким образом, должники смогут самостоятельно «мониторить» ситуацию, не дожидаясь писем», — пояснил депутат.

Парламентарий убеждён, что норма позволит гражданам активнее защищать свои права и законные интересы. «Ведь ни для кого не секрет, что не всегда письма приходят вовремя и нередко должник узнаёт о передаче долга иному лицу уже после начала процедуры взыскания», — уточнил Карамышев.

Соавтор законопроекта заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный отметил ещё одно важное нововведение в законопроекте: определение понятия реализации имущества гражданина как реабилитационной процедуры «в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов и освобождения гражданина от долгов». Кроме того, законопроект предполагает устранение противоречий между требованиями статей закона о банкротстве в части соблюдения сроков при обращении в арбитражный суд с заявлением должника. Документ предлагает увеличить срок обращения ликвидационной комиссии в арбитражный суд с заявлением должника до 20 дней, устранив тем самым возникшее противоречие.

Плюсы и минусы банкротства

Преимущества:

На сумму задолженности перестают начисляться пени и штрафы. Наличие официального статуса «банкрота» обеспечивает защиту от притязаний кредиторов и коллекторов. Процедура банкротства возможна и после смерти должника, что освобождает законных наследников от долговых обязательств.

Недостатки:

Потеря должником всего имущества на торгах, кроме личных вещей и предметов домашнего обихода. После завершения банкротства гражданин в течение пяти лет не сможет обратиться в банк за кредитом. Банкрот лишается статуса индивидуального предпринимателя и зарегистрироваться вновь можно только спустя пять лет. Услуги финансового управляющего оплачиваются из средств должника.

При банкротстве у должника не могут забрать:

единственное жильё, за исключением залоговых и ипотечных объектов; транспорт, используемый для основной работы; компьютерную технику, применяемую в работе; Госпремии и награды; бытовые предметы, необходимые для обеспечения жизнедеятельности.