Путину предстоят нелегкие времена

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Как сообщает «Парсинэ», со ссылкой на канал Euronews, Владимир Путин снова избран президентом России, в общей сложности, на четвертый президентский срок, однако, как полагает издание, предстоящие шесть лет президентства для него не будут легкими — ему предстоит противостоять самым разным вызовам и угрозам.

На настоящий момент, Владимир Путин уже занимал президентский пост, переизбираясь на него дважды на оба срока подряд (в общей сложности, с 2000 по 2008 годы), и затем, после небольшого перерыва, с 2012 по нынешний, 2018 годы. Однако и в период с 2008 по 2012 год, он не отошел далеко от высших государственных постов, занимая в этот период пост главы правительства.

В данный момент, вновь переизбранному на новый, в общей сложности, четвертый президентский срок главе Российского государства 65 лет. Но новый отрезок президентства для него легок не будет — ему предстоит иметь дело с рядом серьезных вызовов, как на внутренней сцене, так и в области внешней политики.

Экономические проблемы

После того, как Владимир Путин впервые занял пост президента страны в 2000 году, он обещал, что Россия преодолеет экономический кризис, в котором страна почти безвылазно пребывала все 90-е, и достигнет, наконец, финансовой и экономической стабильности. Спору нет, страна в течение обоих его президентских сроков, смогла обрести большую стабильность, и в плане экономической и в сфере финансовой. Но в течение его предыдущего президентского срока экономика страны снова столкнулась с проблемами — среди них наиболее заметными являются экономический застой, крайне низкие темпы экономического роста и экономические санкции, введенные против России рядом западных государств.

Еще одной важной проблемой в социально-экономической области, которую, однако, не удалось решить за все предыдущие годы — это бедность, низкий уровень жизни довольно широких слоев населения. Согласно данным статистики, по состоянию на 2016 год, около 20 миллионов граждан России, жили за чертой бедности.

Структура населения

Одним из важнейших вызовов, с которыми также предстоит иметь дело Владимиру Путину в предстоящие 6 лет, — это существенные сдвиги, которые могут произойти в структуре населения. По данным Организации Объединенных Наций, число мусульманского населения России к 2030 году достигнет 20 миллионов человек. Мусульмане России, значительная часть которых в настоящее время проживает в республиках Северного Кавказа, прежде всего, в Чечне Дагестане , будут, как ожидается, массово мигрировать в крупные города в поисках работы.

Помимо этого, Россия, в плане структурных демографических изменений, сталкивается с такой проблемой, как разрыв между поколениями. Разрыв не только в возрастном плане, но и в плане исторической памяти. Сейчас в России уже почти треть ее граждан — это те, кто родились после распада Советского Союза. А молодежь и подростки современной России — это те, кто никогда не видел и не помнит какого либо иного лидера страны, кроме Владимира Путина. Нынешнее молодое поколение России уже почти не помнит бурных, кризисных для России 90-х годов ХХ столетия — это было время правления президента Бориса Ельцина

Соответственно, возникает некий духовный, идеологический разрыв между молодым поколением, и поколением более старшего возраста, что и демонстрируют данные проведенных недавно социологических исследований. Опросы, проведенные среди россиян возрастной группы от 18 до 24 лет, показывают — только 15% опрошенных уверены, что действующий глава государства Владимир Путин на самом деле защищает интересы страны. 74% этой возрастной группы, напротив, полагают, что именно президент страны несет ответственность за существующие в их стране трудности и проблемы.

Внешняя политика

Степень и масштабы противостояния России и стран Запада в последние годы, по сравнению с 2000-и, и, тем более, 90-ми годами прошлого столетия, возросли в несколько раз. США , вслед за кризисом на Украине и присоединением к России полуострова Крым , ввели против Москвы ряд санкций, касающихся далеко не только экономики, но и конкретных лиц.

Россия и Запад также имеют серьезные разногласия по поводу гражданской войны в Сирии , а по ряду вопросов, заняли в последние годы не просто различные, но диаметрально противоположные позиции. По мере роста противоречий между Москвой и столицами западных стран, Путин стал укреплять отношения с Китаем и странами Ближнего и Среднего Востока, что не может нравиться западным лидерам.

На этой почве в странах Запада против России выдвигаются разного рода обвинения, в любых политических скандалах объявляется замешанной «рука Москвы». Ярким примером является тема вмешательства России в предвыборные процессы в целом ряде стран, не только в США. В самих же США продолжается расследование относительно возможного «сговора с Россией» избирательного штаба Дональда Трампа , каковой якобы имел место в 2016 году.

Однако не менее важным вызовом, с которым также предстоит что-либо делать Владимиру Путину в ближайшие шесть лет, является проблема передачи власти своему вероятному преемнику. Президент России подтвердил, что по истечении его президентского срока в 2024 году он намерен передать власть и оставить большую политику. И этот вопрос может стать причиной серьезной конкуренции и борьбы за возможность стать преемником действующего президента, в кругах, которые считаются близкими Кремлю.

В данном случае, возможной альтернативой для Путина представляется неожиданный для всех, даже наиболее близких, отказ от власти, с указанием при этом на своего преемника, как это сделал в свое время Борис Ельцин. Ельцин тогда, занимая президентский пост, 31 декабря 1999 года в телеобращении к гражданам страны не просто объявил об отставке, но полностью отказался от своего поста в пользу Владимира Путина.