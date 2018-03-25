В Керчи появится «Карта гостя города»

Представители туристической сферы Керчи и сферы услуг города обсудили создание сервиса «Карта гостя города». Об этом сообщил НСН глава городской администрации Сергей Бороздин.

Отметим, предложение о разработке такой услуги было выдвинуто рабочей группой по подготовке к туристическому сезону 2018 года, организованной по поручению мэра.

Карта гостя включает в себя определенный список музеев, которые может посещать турист, и дополнительные сервисы в виде скидок в ресторанах, отелях, транспорте и учреждениях досуга. То есть служит единым входным билетом в музеи и галереи, а также является дисконтной картой для получения скидок при пользовании объектами размещения, питания и развлечений.

Также предметом обсуждения представителей туристической сферы, сферы услуг и сотрудников администрации стали проблемные вопросы и пожелания по организации предстоящего курортного сезона.