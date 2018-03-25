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В Керчи появится «Карта гостя города»
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В Керчи появится «Карта гостя города» 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Представители туристической сферы Керчи и сферы услуг города обсудили создание сервиса «Карта гостя города». Об этом сообщил НСН глава городской администрации Сергей Бороздин.
Отметим, предложение о разработке такой услуги было выдвинуто рабочей группой по подготовке к туристическому сезону 2018 года, организованной по поручению мэра.
Карта гостя включает в себя определенный список музеев, которые может посещать турист, и дополнительные сервисы в виде скидок в ресторанах, отелях, транспорте и учреждениях досуга. То есть служит единым входным билетом в музеи и галереи, а также является дисконтной картой для получения скидок при пользовании объектами размещения, питания и развлечений.
Также предметом обсуждения представителей туристической сферы, сферы услуг и сотрудников администрации стали проблемные вопросы и пожелания по организации предстоящего курортного сезона.
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