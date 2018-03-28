Госдума проведет анализ законов после событий в Кемерове

Пожар в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в Кемерове стал причиной для депутатов задуматься над совершенствованием законодательства.

В ответ на поручение спикера ГД Вячеслава Володина при комитете по безопасности и противодействию коррупции создана специальная рабочая группа. Она проверит, насколько эффективно законодательство в сфере обеспечения безопасности людей в местах массового пребывания, в том числе в торгово-развлекательных комплексах. О решении Совета ГД сообщил глава указанного комитета Василий Пискарев

— Необходимо разобраться с достаточностью правового регулирования и предложить меры по дальнейшему совершенствованию законодательства, — заявил он. — Мы изучим вопросы, связанные со степенью ответственности за нарушение правил противопожарной безопасности, и могут быть предложены инициативы по ужесточению ответственности за их нарушение.

Депутаты собираются взаимодействовать в этих вопросах со всеми профильными ведомствами, а также с органами следствия. Первое заседание планируется провести на следующей неделе.

После заседания члены Совета Госдумы, в том числе руководство палаты, лидеры всех политических фракций, а также главы комитетов и их первые заместители возложили цветы к мемориалу памяти пожара в Кемерове.