Полировка лобового стекла — как получить прозрачную и гладкую поверхность?

Со временем стекла автомобиля утрачивают свою изначальную прозрачность. На них появляются мелкие царапины, которые затрудняют процесс вождения. Решить такие проблемы можно без обращения в техцентр, выполнив самостоятельную полировку стекол. Эта операция достаточно простая, хотя и требует терпения и аккуратности.

1 Восстановление прозрачности стекол — реальная необходимость или прихоть?

Стекла любого транспортного средства в процессе его длительной эксплуатации становятся менее гладкими и прозрачными. Нередко на них появляется матовость и множество мельчайших дефектов. Особенно склонны к этому явлению лобовые автостекла, так как они постоянно подвергаются негативному воздействию. Наибольший вред им приносят дворники. Изношенные щетки стеклоочистителя буквально расцарапывают автоокна. Даже если на машине стоят новые дворники, это зачастую не решает проблему. Кусочки льда и песка проникают в пространство между стеклом и щетками. При включении последних указанные загрязнения действуют, как абразивы.

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Царапины на лобовом и боковых стеклах могут образовываться и по иным причинам:

Из-за неаккуратности владельца машины. Зимой многие водители отдирают со стекол намерзшую воду, используя скребки. Эти инструменты, как бы осторожно они не действовали, становятся причиной образования мелких царапин. А иногда достаточно лишь пару раз протереть стекло грязной и сухой тряпкой, чтобы повредить его.

Из-за попадания мелких камешков, частичек песка, дорожной пыли, насекомых. При движении машины на большой скорости они буквально впиваются в стеклянные поверхности.

В результате применения абразивных составов для мытья и очистки окон.

Помутнение лобового стекла, наличие на нем мелких повреждений затрудняет процесс вождения. Обзорность дороги существенно снижается. Водитель вынужден напрягать глаза, что приводит к появлению усталости. А утомленный человек за рулем транспортного средства не может контролировать дорожную ситуацию, что нередко становится причиной ДТП и серьезнейших аварий. Поэтому имеет смысл регулярно восстанавливать прозрачность стекол авто, чтобы всегда возвращаться из поездки бодрым и с хорошим настроением.

2 Что нужно для полировки — запасаемся инструментами и материалами

Под полировкой понимают снятие тонкого (буквально 1–3 микрона) стеклянного слоя. Такой процесс не нужно путать со шлифовкой. Полировка — это легкая обработка стекол автомобиля с помощью мягких спецсоставов. Она может избавить окна только от царапин, причем совсем небольших. А вот шлифовка применяется при необходимости удаления по-настоящему глубоких и серьезных повреждений. Такой процесс осуществляется разными по зернистости кругами и алмазными абразивами, которые снимают ощутимый стеклянный слой. Как правило, шлифовка рекомендована для обработки фар транспортного средства. Использование этой методики для очистки лобового и боковых стекол вполне может стать причиной их полного выхода из строя, особенно когда подобные работы выполняются своими руками.

Самостоятельная полировка при соблюдении технологии процесса, которую мы подробно опишем чуть позже, ни к каким неприятностям привести не может. Операция по возвращению автостеклам прозрачности и удаления с них мелких царапин требует терпения и повышенного внимания. Но сложной ее назвать нельзя.

Полировка любого лобового стекла является понятной для домашних умельцев процедурой. Выполняется она при помощи:

специальных полиролей, порошков и паст;

полировочной машинки;

фетровых мягких кругов;

пленки из полиэтилена;

брызгалки с водой и автохимии для мытья стекол.

С полиролями все понятно. Приходим в автомагазин, слушаем консультантов, выбираем подходящий состав. С полировальной машинкой иногда возникает загвоздка. Она есть не у каждого автовладельца. Не стоит сразу покупать ее. Вместо спец. агрегата разрешается использовать и другой инструмент, имеющийся в каждом гараже, например, электрическую дрель. Если работы мы станем выполнять с ее помощью, сразу стоит позаботиться о приобретении оправки с фиксатором-липучкой либо насадки. Эти приспособления позволят нам закрепить на дрели фетровый круг.

Применять для мягкой обработки автомобильных стекол болгарку запрещено! Она чересчур мощная для такой деликатной операции.

Пленка из полиэтилена нужна для защиты кузова машины от брызг. Их в процессе полировки, поверьте, будет немало. Пленкой мы накроем авто. Ее же можно использовать и для покрытия внутреннего пространства гаража, если мероприятие будет производиться в нем. Дополнительно рекомендуем запастись маркером. С его помощью мы отметим на ветровом и боковых стеклах места, которые нуждаются в обработке. Это сэкономит нам немало времени. Также понадобится скотч для крепления пленки и салфетки.

3 Восстановление лобового стекла — приступим к делу

Технология операции будет следующей. Сначала производим дефектовку автостекол. Внимательно осматриваем их поверхность, устанавливаем площадь и сложность повреждений. Проводим ногтем по стеклу. Если он цепляется за царапину, значит, перед нами сложный скол. Его следует предварительно отремонтировать. Причем не полировкой. Теоретически она способна убрать скол. Но на практике полирование в большинстве случаев приводит тому, что от глубокой царапины начинают отходить новые трещины. Поэтому лучше не рисковать. В первую очередь ремонтируем скол. И только потом полируем автостекло.

Найденные мелкие дефекты отмечаем маркером. Накрываем машину полиэтиленом. Крепим его скотчем. Пленку, как вы понимаете, не нужно накладывать лишь на то стекло, которое будет обрабатываться. Хорошо очищаем его поверхность, используя подходящую автохимию для мойки. Вытираем стекло насухо. На нем не должно остаться ни малейшей песчинки. Берем упаковку пасты или иного полировального средства. Открываем. Разводим состав, руководствуясь советами его производителя. Натягиваем на дрель (специальную машинку) фетровый круг, наносим на него разведенную пасту. Слишком много состава за один раз не накладываем. Включаем дрель и начинаем аккуратно полировать поверхность площадью до 25х25–30х30 см. Движения инструмента должны быть поступательными.

Во время полировки стеклянная поверхность нагревается. Ее нужно охлаждать водой из брызгалки, которая, кроме того, не позволяет засохнуть используемому составу. Сильно давить на автостекло нельзя. Держим дрель с уклоном 5 градусов. Обработав один участок, переходим к следующему и продолжаем работы по описанному алгоритму (снова накладываем пасту на круг, включаем машинку и так далее). Важно! Переходя к следующему участку, обязательно делаем нахлест (5–6 см) на уже отполированный. Так мы точно не пропустим ни одного сантиметра поверхности.

Обработка лобового стекла по приведенной технологии займет часа 3–4. На боковые автостекла обычно уходит меньше времени. Но и повреждений на них, как правило, совсем немного. После полировки протираем поверхность салфетками. Смотрим на результаты нашей работы. Если на стекле остались матовые участки, полируем их повторно. Финал работ — снятие пленки и помывка транспортного средства. Самостоятельная полировка завершена. Вы снова четко видите дорогу!

Последний совет. Некоторые умельцы пытаются использовать для полировки пасту ГОИ и зубной порошок, пытаясь сэкономить на спецсредствах. Делать этого не нужно. Паста ГОИ снимает слишком большой слой покрытия, что недопустимо. Ее использование приведет к образованию эффекта микролинз на стекле, которые постоянно держат глаза водителя в напряжении. Зубной порошок также способен испортить стеклянную поверхность, будучи высокоабразивным веществом.

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