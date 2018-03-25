Мэр Керчи провел встречу с предпринимателями

Глава администрации Керчи Сергей Бороздин провел встречу с директором Фонда поддержки предпринимательства Крыма Дмитрием Зеленским, на которой присутствовали председатель правления Объединения предпринимателей Керчи Владимир Батуренко, а также члены Координационного совета по вопросам развития малого и среднего предпринимательства при главе администрации города.

Зеленский рассказал о деятельности фонда, презентовал два новых проекта. В апреле в городе Симферополе планируется открытие Крымского дома предпринимателя — это своего рода единое окно для бизнеса, где предприниматели смогут получить консультацию по любому направлению.

Кроме того, в ходе встречи было подписано Соглашение о сотрудничестве между Администрацией города и Фондом поддержки предпринимательства Крыма. Глава администрации уверен, после этой выездной деловой встречи начнется другой, более качественный, виток совместной работы.