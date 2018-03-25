Борис Джоносон считает претензии по Brexit «смехотворными»

Борис Джонсон отреагировал на подозрения в махинациях при голосовании по Brexit. Министр иностранных дел Англии назвал такие обвинения «нелепыми и совершенно смехотворными».

Претензии возникли в отношении официальной кампании «Vote Leave» и ее связи с группой «BeLeave», которую Джонсон помогал финансировать. Работавший в кампании осведомитель Шахмир Санни заявил, что «Vote Leave» использовал «BeLeave» для обхода строгих ограничений, установленных избирательной комиссией. Речь идет о 625 000 фунтах стерлингов. В «Vote Leave» заявили, что пожертвование было сделано в рамках правил, а происходящее носит политические мотивы.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что доводы Шахмира Санни «совершенно нелепые», а «Vote Leave» «выиграло честно и законно». Майкл Гоув , который был сопредседателем кампании по выборам, призвал уважать результаты референдума.

«Я уважаю мотивы и понимаю чувства тех, кто проголосовал за то, чтобы остаться в ЕС », — сказал он.

Член парламента Тори Хайди Аллен отметила, что «эта история кажется довольно грязной» и «не стоит смешивать работу с личными отношениями, необходимо отсеять сплетни и узнать что произошло на самом деле».

Пресс-секретарь избирательной комиссии воздержался от комментариев.