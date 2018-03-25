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План мероприятий проекта «Наши победы» будет подготовлен за две недели
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План мероприятий проекта «Наши победы» будет подготовлен за две недели 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Программа мероприятий в рамках проекта «Наши победы», который предусматривает информирование россиян о современных достижениях России, будет подготовлена в течение двух недель. Об этом рассказала ТАСС руководитель движения «Волонтеры победы» Ольга Амельченкова в воскресенье в кулуарах проходящего в Москве форума «Наши победы».
"В течение двух недель мы сведем всю информацию и наработки участников форума в общий план", — сказала она.
По словам Амельченковой, «самостоятельные мероприятия по популяризации достижений и побед начнутся уже летом».
Она также отметила, что ближайшим крупным мероприятием, в котором примут участие волонтеры станет празднование Дня Победы 9 Мая.
Ранее Амельченкова сообщала, что в рамках проекта «Наши победы» планируется создание единого интернет-ресурса, посвященного достижениям россиян, а также обсуждается возможность учреждения премии и выпуск ежегодного сборника по этой теме.
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