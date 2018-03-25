План мероприятий проекта «Наши победы» будет подготовлен за две недели

МОСКВА , 25 марта. / ТАСС /. Программа мероприятий в рамках проекта «Наши победы», который предусматривает информирование россиян о современных достижениях России , будет подготовлена в течение двух недель. Об этом рассказала ТАСС руководитель движения «Волонтеры победы» Ольга Амельченкова в воскресенье в кулуарах проходящего в Москве форума «Наши победы».

"В течение двух недель мы сведем всю информацию и наработки участников форума в общий план", — сказала она.

По словам Амельченковой, «самостоятельные мероприятия по популяризации достижений и побед начнутся уже летом».

Она также отметила, что ближайшим крупным мероприятием, в котором примут участие волонтеры станет празднование Дня Победы 9 Мая.

Ранее Амельченкова сообщала, что в рамках проекта «Наши победы» планируется создание единого интернет-ресурса, посвященного достижениям россиян, а также обсуждается возможность учреждения премии и выпуск ежегодного сборника по этой теме.