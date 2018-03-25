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Волгоградскому псу с раздробленной пастью провели сложную операцию
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Волгоградскому псу с раздробленной пастью провели сложную операцию 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Волгоградские ветеринары успешно провели операцию бездомному псу, который стал жертвой человеческой жестокости. Собаке, в которую стреляли из ружья, по кусочкам восстанавливали нижнюю челюсть. Несмотря на усилия ветеринаров, пес навсегда останется инвалидом.
За сложное лечение собаки, которую вчера весь день искали волонтеры, взялись специалисты частной клиники. К вечеру ветеринары сообщили V1.ru, что операция прошла успешно.
— В целом все прошло хорошо, — говорят ветеринары из «Аверии». — Перед началом операции мы связались с хирургами из других городов, чтобы на основе совместного опыта подобрать нужное лечение и технику выполнения манипуляций во время операции. Кости, челюсти, зубы, кожа и слизистые оболочки — все это выглядело, как месиво.
Ветеринары уточняют, что причиной полученных травм стало огнестрельное ранение. Всю нижнюю челюсть несчастной собаки разнесло дробью.
— Из-за того, что травма огнестрельная, коронки оставшихся зубов перебиты или сломаны. Мы доделали то, что начал стрелок — удалили ветви нижней челюсти. Во время операции удалили сломанные зубы, зашили язык, сформировали подобие челюсти из кожи и слизистых. Конечно, будет большой «недокус». Пока пес будет получать антибиотики широкого спектра и обработку швов. В клинике заявляют, что будут помогать псу адаптироваться к его новому состоянию. Со временем, говорят специалисты, он сможет есть и пить самостоятельно.
— Собаки проще переживают отсутствие челюсти, чем кошки и быстрее адаптируются, — обнадеживают специалисты.
Вчера, 24 марта, волонтерам поступило сообщение, что в поселке Горная поляна бегает израненное животное. Весь день добровольцы искали собаки, а вечером сообщили, что нашли. Пса немедленно отвезли к ветеринарам для решения вопроса о его дальнейшей судьбе.
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