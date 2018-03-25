Ещё
Гурьевский водоканал снова оставил жителей города без воды
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Гурьевский водоканал снова оставил жителей города без воды 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
В воскресенье, 25 марта в Гурьевске отключили водоснабжение. Как пишут местные жители в социальных сетях, воды нет во всём городе.
Люди отмечают, что дозвониться до местного водоканала практически невозможно. На звонки либо не отвечают, либо переводят на автоответчик. Одному из жителей всё же удалось связаться с диспетчером. «В водоканале сказали, что через полтора часа вода будет. Исправляют аварию», — написала местная жительница.
Как ранее писали калининградские «Вести», в Международный женский день в Гурьевске отключили воду.
На 8 марта Гурьевский водоканал оставил жителей без воды (обновлено)
А в январе в гурьевской гимназии отменили занятия. Причиной стало аварийное отключение воды. Тогда в Гурьевском водоканале пояснили, что о возникших неполадках они узнали практически сразу, но не стали их устранять. «Кто ночью работать будет?», — ответил диспетчер.
В гимназии Гурьевска отменили занятия из-за отключения воды
фото: очевидец
Вести Калининград: последние новости
Власти Калининградской области ужесточили наказание за незаконную торговлю В Екатеринбурге подорвали «символ» города ЦИК: В данные минуты избирательными комиссиями подсчитано 89% голосов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Число погибших в Кемерове увеличилось до 37169
Захарова пообещала «сюрприз» для Лондона358
Даже слышать не хотят: как соседи России забывают русский103
Число пропавших при пожаре в Кемерове выросло до 69127
МВД и СБ Украины перешли на сторону России722
Видео
02:56
В МО прошло заседание по ситуации в «Ядрово»
Общество Экология
01:22
При пожаре в ТЦ в Кемерове 17 человек пропали без вести
Происшествия
03:37
В Кемерове ввели режим ЧС
Пожары Происшествия
06:11
Песков рассказал о симбиозе двух Путиных
Политика
02:41
Садальский влез в скандал вокруг преемника Табакова
Шоу-бизнес
00:16
«Знаете кто сообщил о пожаре? Кассирша!»: подробности пожара в ТЦ
Происшествия Пожары
01:02
В США проходит крупнейшая акция протеста
В мире США
01:22
«Люди кричат и выбегают без одежды»: трагедия в Кемерове
Пожары ДТП
00:59
В России похвастались погубившей «Курск» торпедой
Войска Армия
00:42
Не в пользу Путина: ЦИК о вбросах бюллетеней
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение