Гурьевский водоканал снова оставил жителей города без воды

В воскресенье, 25 марта в Гурьевске отключили водоснабжение. Как пишут местные жители в социальных сетях, воды нет во всём городе.

Люди отмечают, что дозвониться до местного водоканала практически невозможно. На звонки либо не отвечают, либо переводят на автоответчик. Одному из жителей всё же удалось связаться с диспетчером. «В водоканале сказали, что через полтора часа вода будет. Исправляют аварию», — написала местная жительница.

Как ранее писали калининградские «Вести», в Международный женский день в Гурьевске отключили воду.

На 8 марта Гурьевский водоканал оставил жителей без воды (обновлено)

А в январе в гурьевской гимназии отменили занятия. Причиной стало аварийное отключение воды. Тогда в Гурьевском водоканале пояснили, что о возникших неполадках они узнали практически сразу, но не стали их устранять. «Кто ночью работать будет?», — ответил диспетчер.

В гимназии Гурьевска отменили занятия из-за отключения воды

фото: очевидец