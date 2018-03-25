Россия призвала ОЗХО происпектировать закрытый британский исследовательский центр

Постепенно выясняются некоторые детали того, как жил и чем занимался в Англии отравленный Сергей Скрипаль . Оказывается, он часто бывал в Лондоне, где у него даже есть любимый русский магазин, недалеко от вокзала Ватерлоо. Его хозяин показал нам пельмени, кефир и колбасу — их любил покупать у него бывший полковник.

Скрипаль рассказывал, что много ездит по миру. Говорил про Африку, ОАЭ , несколько раз упоминал о своих поездках в Соединенные Штаты Америки . Но подробнее о своих делах и тем более о прошлом Скрипаль не говорил.

Валерий Морозов , имеющий в Великобритании статус политического беженца, познакомился со Скрипалем в том же русском магазине. Об этой случайной встрече он рассказал в телевизионном интервью. Вскоре после показа Морозов стал получать письма с угрозами и был вынужден обратиться в полицию.

В британской прессе подогревается тема так называемой расправы над диссидентами. К ней тут же отнесли и загадочное убийство бывшего соратника Бориса Березовского Николая Глушкова , который был задушен через неделю после отравления Скрипаля. Расследованием показательно занялось контртеррористическое управление полиции. Местные журналисты начали обзванивать тех, на кого заведены уголовные дела в России

Высылка 23 российских дипломатов стала первой демонстративной акцией Лондона в отношении Москвы . В российском МИДе вызов приняли и организовали достойную отправку сотрудников дипмиссии и членов их семей. Специально для них был прислан самолет.

Отношения между Лондоном и Москвой сейчас на крайне низкой отметке, но Великобритания не останавливается на достигнутом и намерена втянуть другие страны в этот конфликт. На саммите Евросоюза Брюсселе премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уговаривала партнеров объединиться против России. В итоге было принято совместное заявление, осуждающее трагедию в Солсбери. Но одно дело — формально поддержать Лондон и совсем другое — открыто действовать против России. Это противоречит собственным интересам, и европейские лидеры старательно подбирают слова.

"Все лидеры стран ЕС выразили свою позицию, осудили инцидент в Солсбери. Но в то же время, все отметили, что готовы работать над улучшением отношений с Россией, — сказал на пресс-конференции в Брюсселе Жан-Клод Юнкер , председатель Европейской комиссии . — Здесь нет никаких противоречий. Мы осуждаем, но при этом нам нужен открытый канал для диалога с Россией по важным вопросам".

Италия четко выразила свое согласие с принятым заявлением, присоединяясь к словам солидарности с Великобританией, но одновременно подчеркивает необходимость того, чтобы эта позиция и это осуждение, во-первых, не привели бы к эскалации и, во-вторых, не закрыли бы необходимое пространство для диалога с Россией, которое особенно важно для нынешнего геополитического момента", — отметил Паоло Джентилони , премьер-министр Италии.

К тому же стремящийся к Brexit Лондон партнерам на континенте — тот еще друг. Британский министр иностранных дел Борис Джонсон всего лишь два года назад сравнивал Евросоюз с нацистской Германией , сегодня он с той же легкостью приравнивает Чемпионат мира по футболу в России к Олимпиаде 1936 года во времена Третьего рейха.

"Сравнение с 1936 годом, безусловно, правильно. Это вызывающая тошноту перспектива — думать о славе Путина на этом мероприятии", — заявил Джонсон.

Великобритания по-прежнему нарушает Венскую конвенцию, скрывая информацию о ходе расследования и не пуская представителей российского консульства к находящимся в критическом состоянии гражданам России. Только недавно Высокий суд Лондона разрешил произвести забор крови Сергея и Юлии Скрипалей для проведения независимой экспертизы силами организации по запрещению химоружия.

В решении судьи есть ссылка на заключение британских экспертов из лаборатории Porton Down, которые пишут, что анализ крови дал положительный результат на присутствие нервно-паралитического вещества класса «Новичок» или близко относящегося к нему вещества".

Нет никакого упоминания о возможной причастности к этому делу России. Зато есть вопросы к самой сверхсекретной военной лаборатории Porton Down, которая от места, где обнаружили отравленных, находится всего лишь в 15 минутах езды. Руководитель лаборатории утверждает, что это — просто совпадение.

В посольстве России это заявление расценили как признание того, что в Porton Down ведутся разработка и изучение боевых отравляющих веществ.

"Примечательно, что английская сторона не стала отрицать и наличие запасов химического оружия, включая, по-видимому, и вещество А-234, которое, по ее официальным заявлениям, было использовано при отравлении семьи Скрипаль и сержанта Бейли", — говорится в заявлении посольства России.