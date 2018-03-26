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Медведев предложил обсудить меры поддержки пострадавших в Кемерово
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Медведев предложил обсудить меры поддержки пострадавших в Кемерово 

РИА Новости 50 минут назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. МЕДВЕДЕВ ПРЕДЛОЖИЛ ОБСУДИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ ПОГИБШИХ И ПОСТРАДАВШИХ ПРИ ПОЖАРЕ В ТЦ В КЕМЕРОВО
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