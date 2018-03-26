Мусорный остров в Тихом океане в три раза перерос Францию

Мусорное пятно в Тихом океане по площади в три раза превзошло Францию — к такому неутешительному выводу пришли европейские ученые, сообщает Scientific Reports.

Загрязненный участок занимает свыше 1,6 млн кв.км, что в разы превосходит предыдущие оценки. Напомним, «мусорный остров» обнаружили в 1980-х годах, и с тех пор он растет пугающими темпами.

От реанимации до моря

Как спасают жизни детенышей морских котиков } Вопреки мнению обывателей, «остров», в отличие от земных свалок, можно поначалу и не заметить. Пластик превратился в триллионы мелких частиц, трудно различимых невооруженным глазом. Но их общая масса достигает 87 тысяч тонн.

Исследования показали, что содержание пластика, полиэтилена и полипропилена в Мировом океане возрастает по экспоненте — в 1970-х годов количество мусора оценивалось в 400 г/км2, в 2015-м — 1230 г/км2. Около 75% приходится на крупные фрагменты, но количество мелких частиц оценивается более чем в триллион.

Авторы исследования отмечают, что около 46% мусора приходится на старые рыбацкие сети. Встречаются также фрагменты бутылок и контейнеров, причем с датами вплоть до 1977 года. Пластиковый мусор представляет огромную угрозу для морских экосистем и всего океана, и как с ним бороться — четкого плана пока нет.

Ранее сообщалось, что британский дайвер, совершив погружение у острова Бали, оказался буквально в куче мусора. В видеоролике можно разглядеть, что молодой человек плывет среди тысяч пластиковых тарелок, пакетов и других отходов. На следующий день пластика уже не было, но не потому, что сознательные местные власти распорядились его убрать — все отходы просто унесло течением в Индийский океан.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM