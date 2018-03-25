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Кузнецова: спецкомиссия разработает программы для работы с воспитанниками школ-интернатов
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Кузнецова: спецкомиссия разработает программы для работы с воспитанниками школ-интернатов 

ТАСС 1 час назад
БРЯНСК, 25 марта. /ТАСС/. Для работы с воспитанниками российских школ-интернатов будут разработаны специальные программы. Об этом сообщила журналистам в воскресенье в Брянске уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, которая приняла участие в оперативном совещании в администрации региона по ситуации в интернате города Жуковки Брянской области.
В четверг стало известно, что Управление СК РФ по Брянской области возбудило уголовные дела о растлении воспитанниц интерната. Они за вознаграждение поддерживали интимную связь с 45-летним мужчиной. Разбирательство ведется по статье 134 УК РФ «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» и по статье 135 УК РФ «Развратные действия». Подозреваемый, 45-летний местный житель, помещен под стражу, также следствие ведет проверку в отношении персонала учреждения на предмет халатности.
"Будут приняты решения по составлению программы для работы с данными учреждениями в рамках специально созданной комиссии. Будут разработаны специальные планы работы с детьми [в подобных интернатах]", — сказала Кузнецова.
Детский омбудсмен отметила, что в последнее время в разных регионах страны стали известны случаи посягательства на половую неприкосновенность несовершеннолетних воспитанников сиротских учреждений. «В каждой из ситуаций проводилась проверка, в том числе и с участием наших специалистов. В ближайшее время будет проведено специальное совещание, на котором поднимется вопрос на системном уровне», — отметила детский омбудсмен.
Она также сообщила, что аппарат российского уполномоченного по правам ребенка участвует в разработке законопроекта по ужесточению наказания за преступления в отношении несовершеннолетних. «Эти меры уже поддержаны правительством РФ, уверена, что эти нормы будут приняты, но в том числе и сегодня нас интересуют предпосылки, как возможны в стенах сиротского учреждения подобные преступления», — подчеркнула Кузнецова.
Омбудсмен, отвечая на вопросы СМИ о деталях происшествия в брянском интернате, добавила, что все обстоятельства расследуются правоохранительными органами, но сотрудников аппарата детского омбудсмена больше интересовали причины, которые привели к этому. Кузнецова отметила, что и в брянском, и в других интернатах планы по индивидуальной работе с детьми существуют, но их реализация часто вызывает вопросы. По итогам оперативного совещания в администрации региона были поддержаны все предложения по преобразованию системы воспитания в интернате. Кузнецова добавила, что найденные нарушения по работе с детьми в брянском интернате были «системного характера».
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