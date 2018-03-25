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Школьники ответят на вопросы об этнографии и национальных традициях народов страны
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Школьники ответят на вопросы об этнографии и национальных традициях народов страны 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В понедельник, 26 марта, в столице стартует первая Московская этнографическая олимпиада «Мой дом — Москва». Мероприятие проводится в рамках одноименного детского фестиваля национальных культур.
Как отмечают организаторы этнографической олимпиады, ребята, которые решат принять в ней участие, получат хорошую возможность расширить свой кругозор и этнографические познания. Кроме этого, для многих юных москвичей она станет хорошей практикой по формированию навыков коммуникации между многочисленными народами, населяющими Москву.
Для того чтобы претендовать на призовое место, участникам необходимо будет за 90 минут ответить на 40 вопросов, размещенных на официальной интернет-странице Городского методического центра.
При этом победить поможет не только знание этнографии. Каждый конкурсант сможет в дополнение к очкам, заработанным за прохождение электронного теста, получить дополнительные баллы за посещение фестивалей национальных культур, которые сейчас проходят в Москве.
Награждение победителей и призеров этнографической олимпиады состоится на гала-концерте Московского детского фестиваля национальных культур «Мой дом — Москва», который пройдет 1 июня, в Международный день защиты детей.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Виталий Сучков, руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы:
— После «Большого этнографического диктанта» мы выяснили, что школьники отвечают на вопросы о культуре и традициях народов России хуже, чем люди других возрастов. С помощью этой олимпиады мы хотим помочь молодежи восполнить данный пробел в знаниях.
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