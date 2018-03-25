90-летний чудо-доктор из Азербайджана может даже «воскресить» мертвого

Хирург из Азербайджана Камиль Мамедов спасает жизни уже несколько десятков лет. Он отпраздновал свой 90-й день рождения, но работу оставлять не собирается. Он до сих пор проводит операции и попасть к нему на прием многие считают большой удачей, передает корреспондент «МИР 24» Рамиля Тагиева.

Камиль Мамедов уверенно поднимается по ступеням. Впереди рабочий день. Хирургу 90 лет и 65 из них он помогает людям. В Азербайджане знают: этот доктор творит чудеса.

«Я очень долго мучился от сильных болей в спине. Обращался к врачам, никто не знал причину. Пока мне не посоветовали приехать к доктору Камилю. Оказалось, что боль в спине от желудка. Доктор прописал лечение. После второго курса боли полностью исчезли», — рассказал пациент Намик Гамзаев.

За годы практики было много уникальных случаев. Однажды доктор заметил, как в морге шевельнулся умерший. Тут же поднял его в реанимацию. После десятичасовой операции вернул человека к жизни.

«У хирурга должен быть орлиный взгляд, львиное сердце и волчья хладнокровность. Хирургия — это такая профессия, что требует высокой концентрации, например, массу знаний и твердости рук. Главная наша задача — сделать все для спасения больного», — заявил Камиль Мамедов.

Пациенты боготворят, коллеги уважают. За свою жизнь Камиль Мамедов подготовил сотни специалистов. Несколько десятилетий преподавал в Бакинском научно-хирургическом центре. Первым в Азербайджане провел резекцию желудка.

«Доктор Камиль Мамедов — человек, который предан своей работе. Именно любовь к своему делу позволяет творить чудеса с людьми. Я сам был его учеником, и я горжусь, что именно этот человек стал моим жизненным наставником», — отмечает главный врач Бакинского научно-хирургического центра Эльбрус Рустамов.

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Пять-шесть операций в месяц. Попасть можно только по записи. Камиль Мамедов не собирается бросать хирургию. Это для него давно больше, чем просто работа.

«Мне не нужна слава, главное, чтобы у моих больных не было осложнений. Конечно, я устаю, но, как только вхожу в операционную, преображаюсь, получаю заряд энергии», — признался хирург.

У Камиля Мамедова больше полутора сотен научных публикаций. Но и сам продолжает учиться, чтобы не отставать от времени. Главная мечта самого Камиля, чтобы его профессию продолжила правнучка.

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