В сети появилось видео, как брезгливая горилла ходит на задних лапах 

Интернет-пользователи отметили необычную схожесть животного с человеком.
Забавное видео, на котором самец гориллы по кличке Луи прогуливается на задних лапах, появилось на странице зоопарка Филадельфии в социальной сети Twitter.
Сотрудники зоопарка отметили, что Луи очень брезглив, и именно поэтому он часто ходит, как человек.
— Хотя гориллы иногда ходят на двух ногах, это бывает редко. Но только не в случае Луи: он довольно часто встаёт на ноги, когда его руки полны еды или когда на улице слякоть, — пояснили работники.
Although gorillas occasionally walk on two legs (bipedal), it is less common. Not for Louis though — he can often be seen walking bipedal when his hands are full of snack or when the ground is muddy (so he doesn't get his hands dirty)! pic.twitter.com/6xrMQ1MU9S
— Philadelphia Zoo (@phillyzoo) 5 марта 2018 г.
Брезгливая горилла рассмешила пользователей социальной сети — они поставили видео более четырех тысяч лайков. Кроме того, интернет-пользователи отметили необычную схожесть животного с человеком.
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