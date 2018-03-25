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На британских полицейских снова напал мечник
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На британских полицейских снова напал мечник 

Вести.Ru 52 минуты назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Преступник с мечом тяжело ранил полицейского в британском Манчестере. Об этом сообщила в «Твиттере» полиция графства Большой Манчестер.
Злоумышленника задержали, это мужчина 23 лет.
A 23-year-old man has been arrested after a police officer was slashed with a sword in Whalley Range. The incident happened about 1.50pm today (Sunday 25 March 2018) on Demesne Road. The officer is currently in hospital with serious injuries. A number of roads remain closed.
— G M Police (@gmpolice) 25 марта 2018 г.
Полицейского госпитализировали, дороги в районе Уолли Рейндж, где произошло нападение, перекрыли для проведения расследования.
Очевидцы утверждают, что полицейские заметили, как неизвестный мужчина разгуливал по улице с трехфутовым мечом (примерно 90 см). Его попытались остановить, но мужчина набросился на полицейских.
Пока не ясно, связан ли инцидент с терроризмом.
Случай не первый, в августе 2017 года в центре Лондона у Букингемского дворца злоумышленник, также вооруженный мечом, напал на полицейский патруль и ранил двоих правоохранителей.
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