На британских полицейских снова напал мечник

Преступник с мечом тяжело ранил полицейского в британском Манчестере. Об этом сообщила в «Твиттере» полиция графства Большой Манчестер.

Злоумышленника задержали, это мужчина 23 лет.

A 23-year-old man has been arrested after a police officer was slashed with a sword in Whalley Range. The incident happened about 1.50pm today (Sunday 25 March 2018) on Demesne Road. The officer is currently in hospital with serious injuries. A number of roads remain closed.

— G M Police (@gmpolice) 25 марта 2018 г.

Полицейского госпитализировали, дороги в районе Уолли Рейндж, где произошло нападение, перекрыли для проведения расследования.

Очевидцы утверждают, что полицейские заметили, как неизвестный мужчина разгуливал по улице с трехфутовым мечом (примерно 90 см). Его попытались остановить, но мужчина набросился на полицейских.

Пока не ясно, связан ли инцидент с терроризмом.

Случай не первый, в августе 2017 года в центре Лондона у Букингемского дворца злоумышленник, также вооруженный мечом, напал на полицейский патруль и ранил двоих правоохранителей.