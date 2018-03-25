Цветы, парковки, газоны: Минск благоустраивают к майским праздникам

Уже скоро рабочие начнут ямочный ремонт улиц. Кроме того, в столице республики восстановят газоны. На клумбы высадят около двух миллионов цветов. В скверах сделают парковки для велосипедов. Во дворах планируют расширить проезды и увеличить место для автомобильных парковок.

Хотят сажать, но не ухаживать

Что происходит с деревьями в Москве

«Основная проблема — несоответствие благоустройства нормативным требованиям. Ширина дворового проезда должна составлять 5,5 метров, у нас же много дворов, ширина которых — 3-3,5 метра. Машинам трудно разъехаться, убрать мусор, территорию», — рассказала начальник отдела по благоустройству ГО «Минское городское жилищное хозяйство» Маргарита Язинская. В апреле в Беларуси планируют провести республиканский субботник.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM