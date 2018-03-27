Плату за капремонт для семей с инвалидами уменьшат

Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на улучшение социальной защиты пожилых людей. После вступления в силу поправок льготы при уплате взносов за капремонт будут положены не только одиноко проживающим пенсионерам, но и тем пенсионерам, которые проживают совместно с инвалидами.

Напомним, что сейчас регионы компенсируют взносы на капремонт одиноко проживающим, неработающим пожилым людям. Лица, достигшие 70-летнего возраста, получают льготу в размере 50%, а пожилые люди старше 80 лет — 100-процентную компенсацию.

Но образовалась коллизия: если пожилые и инвалиды живут вместе, то лишаются этого права. Дело в том, что при таком раскладе пенсионер уже не считается одиноко живущим. И в итоге льгота начисляется только инвалиду, а пенсионер не может ее получить в полном объеме. Поправки в Жилищный кодекс устранят эту несправедливость. Льготы, гласит законопроект, будут положены семье, если она состоит из неработающих пенсионеров и инвалидов I и II группы. При достижении возраста 70 лет члены таких семей будут получать 50-процентную льготу, а при достижении возраста 80-ти лет — 100-процентную компенсацию по оплате капитальных взносов.

Член профильного комитета по ЖКХ Илья Осипов объяснил коллизию тем, что сами по себе инвалиды первой и второй группы тоже обладают правом на льготы. То есть одна льгота фактически заменяет собой другую, в итоге указанные семьи проигрывают финансово. «Это парадоксально, но, по сути дела, два плюса сложились в один большой минус», — заметил Осипов.