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Кого еще освободят от взносов на капремонт
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Кого еще освободят от взносов на капремонт 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Неработающим собственникам квартир, чей возраст перешагнул 70-летний рубеж, и так положена компенсация за капремонт в размере 50 процентов, а тем, кому за 80 — 100 процентов. Однако в законе есть оговорка, что речь идет об одиноко проживающих пенсионерах. Вот здесь и возникают нестыковки между Жилищным кодексом РФ и Законом «О социальной защите инвалидов в РФ».
Для того, чтобы все пенсионеры и инвалиды получили льготу на капремонт, в бюджете нужно заложить еще 300 миллионов рублей
Второй документ напрямую предоставляет аналогичные льготы по капремонту инвалидам I и II групп, детям-инвалидам, а также гражданам, имеющим детей-инвалидов. Но норма Жилищного кодекса сформулирована так, что позволяет пенсионерам воспользоваться льготой только в том случае, если все совместно проживающие с ним члены семьи тоже достигли пенсионного возраста и не работают. Другими словами, если на одной жилплощади с пенсионером проживает еще не старый родственник-инвалид, пенсионер лишается права на компенсацию ему расходов на уплату взноса на капремонт. Более того, льготой не может пользоваться и инвалид, потому что не является собственником квартиры и не несет обязанности по уплате взносов.
Поправки должны устранить это недоразумение, пояснил "Российской газете" один из авторов законопроекта, член Комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Михаил Чернышев. По его оценкам, льготу на капремонт в этом случае получат 172 тысячи россиян, для этого от бюджета потребуется не так уж и много — около 300 миллионов рублей в год.
172 тысячи человек получат льготу по капремонту
В минстрое подтвердили наличие правовой коллизии. Там пояснили, что в случае принятия законопроекта «компенсация будет предоставляться пожилым гражданам старше 70 лет, одиноко проживающим, или проживающим в составе семьи, состоящей из пожилых граждан и/или инвалидов».
По данным минстроя, в прошлом году ежемесячно получали социальную поддержку по платежам ЖКХ, в том числе на капремонт, более 38 миллионов россиян. В 2017 году был произведен капитальный ремонт более 46 тысяч многоквартирных домов. Этот же темп планируется сохранить и в этом году.
В целом с момента старта проекта в 2014 году отремонтировано 16 процентов включенных в программу многоэтажек. В лидерах по капремонту Татарстан, Москва и Московская область, Башкирия.
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