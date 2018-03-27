Госдума поддержала законопроект о компенсации расходов на капремонт собственникам старше 70 лет

Депутаты нижней палаты парламента в ходе заседания приняли в первом чтении законопроект о праве регионов распространять компенсацию расходов на уплату взноса на капремонт на достигших возраста 70 или 80 лет собственников жилых помещений, проживающих в семье только из совместно проживающих неработающих пенсионеров или неработающих инвалидов I и II группы.

«Предлагается дополнить ч. 2.1 ст. 169 Жилищного кодекса РФ положениями, в соответствии с которыми субъекты РФ будут вправе распространять компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт, в том числе и на собственников жилых помещений, достигших возраста 70 или 80 лет и проживающих в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста и/или неработающих инвалидов I и II группы», — говорится в пояснительной записке.

Авторы законопроекта отмечают, что принятый ранее закон о частичном освобождении инвалидов, а также о полном или частичном освобождении неработающих собственников жилых помещений, достигших возраста 70 или 80 лет, от уплаты взносов за капитальный ремонт, стал действенной мерой в сфере поддержки социально незащищенных слоев населения РФ.

«Предлагаемая проектом федерального закона инициатива обусловлена тем, что на практике достаточно часто встречаются ситуации, когда лица, указанные в ч. 2.1 ст. 169 Жилищного кодекса Российской Федерации (неработающие собственниками жилых помещений, достигшие установленного возраста), проживают совместно с инвалидами I и (или) II группы и предусмотренная компенсация расходов взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме данным лицам не предоставляется», — поясняется в документе.

Неработающий собственник жилого помещения, достигший установленного возраста, лишается данной льготы, поскольку проживает не в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, а инвалиды I и (или) II группы не могут использовать предоставленную им льготу, так как не являются собственниками жилья и не несут обязанности по уплате взноса на капитальный ремонт.