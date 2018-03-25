В Салават Купере запахло майданом 

Около тысячи человек собрались в микрорайоне Салават Купере на народный сход против мусоросжигательного завода. После того, как стало известно, что предприятие построят неподалеку от жилых массивов, жители Кировского и Московского районов с тревогой восприняли эту новость. Собрание стало своего рода репетицией митинга, которой активисты движения против МСЗ намерены провести в апреле: без плакатов и громкоговорителей, но с агитацией и сбором подписей. «Казанский репортер» побывал на одной из самых массовых публичных акций последних лет. Весть о том, что в Салават Купере пройдет сход против строительства мусоросжигательного завода быстро разошлась не только среди активных противников МСЗ, но и через группы в соцсетях и мессенджерах местных жителей. В назначенный час единственное общественное пространство микрорайона, майдан с новогодней елкой, было полностью забито людьми. На сход граждан собрались жильцы микрорайонов Салават Купере, Радужный, поселков Осиново и Залесный, и даже Зеленодольска. — В октябре 2018 года хотят построить мусоросжигательный завод, как вы к этому относитесь, скажите свое мнение? — обратилась к публике активистка Гузель Халилова. — Мы против! Против, против! — начали скандировать люди. — Мы не против чего-то нереального! — продолжила Халилова. — Мы просим, чтобы просто с нами встретились и рассказали нам о заводе, чтобы была открытость, чтобы не строили завод рядом с жилыми комплексами, потому, что это небезопасное производство. Оно априори токсичное. История со строительством предприятия по термической обработке отходов, действительно, до недавнего времени вызывала больше вопросом чем ответов. Во-первых, его точное место стало известно лишь на днях. Во-вторых, какой-либо дискуссии на этот счет фактически не было. Вместо этого власти уверяли, что завод современный и безопасный, а протестующие считали предприятие чуть ли не исчадием ада. Затянулись и сроки строительства. Начать работы по возведению МСЗ изначально планировалось еще осенью прошлого года. Теперь же называют новую дату, осень уже этого года. Правда власти делают оговорку: только при условии, что инвестор получит положительные отзывы государственной экологической экспертизы и проведет общественные слушания. Их пообещали провести в середине июня этого года. Пока же собравшиеся о мусоросжигательном заводе узнают от организаторов митингов против строительства этого предприятия. Активист сегодня раздавали брошюру, из которой следует, что «сжигать будут без разбора все, что попадает в наши контейнеры, то есть пластик, батарейки, ртутные лампы, токсичные краски», кроме того, «вредные выбросы мусоросжигательных заводов распространяются не менее чем на 24 километра, они отравляют воздух, воду и почву». К слову, по данным Минстроя РТ санитарная зона у МСЗ будет составлять 1000 метров. Среди других раздаточных материалов подписные листы и бланки индивидуального обращения главе государства Владимиру Путину. Последние местные жители довольно быстро разобрали, не смотря на внушительную стопку, принесенную протестующими. Они, в свою очередь, сегодня несколько раз обращались к собравшимся на сход с настоятельной рекомендацией приходить на митинг, который ожидается в апреле. Не смотря на значительное количество собравшихся, и на то, что время и место собрания были известны заранее, полиция предпочла не вмешиваться. Представители властей также проигнорировали собрание. Замечены только депутаты от КПРФ, которые уже давно «оседлали» эту тему. Артем Прокофьев сегодня напомнил, что республиканский парламент отклонил его законопроект, который предлагал, что мусоросжигательные заводы можно строить не ближе, чем в 10 километрах от населенных пунктов. К слову, многие из собравшихся не против завода в принципе, а скорее недовольны тем, что предприятие строят по-соседству. Через некоторое время от темы мусоросжигательного завода перешли к вопросу общей неустроенности жизни: качество построенных домов, нехватка детсадов, школ, больниц и проблемы с транспортом. — Я ехал сюда сейчас и я увидел эту пробку. А сегодня выходной день! Я считаю, что руководителя комитета по транспорту Казани надо переселить сюда, в Салават Купере, чтобы он утром выезжал отсюда! — предложил депутат Госсовета Артем Прокофьев. –Он рассказывает, что у нас лучшая транспортная система в мире!Предложение вызвало горячее одобрение среди собравшихся. Антон Райхштат. ФОТОРЕПОРТАЖ