Оленеводы мира обсудили проблемы отрасли на Ямале

По словам председателя правления ассоциации «Оленеводы мира» Михаила Погодаева, оленеводство уже исчезло в некоторых районах.

"Остро стоит вопрос о дальнейшем существовании оленеводства, особенно в таежных районах, где сложно защищать стадо от волков, медведей, росомах. Государству необходимо регулировать число хищников, но интересы оленеводов не всегда совпадают с интересами власти. И это не единичный случай", — сказал он.

Потеря пастбищ и нападения волков

По данным ассоциации, сегодня оленеводством занимаются 24 коренных народа из десяти стран. В отрасль вовлечено около 100 тыс. человек, которые занимаются выпасом 2,5 млн домашних оленей.

Главной проблемой, по словам экспертов, является потеря пастбищ. Как рассказал Ларс Элиас Брансфьел из Норвегии, в его стране негде пасти стадо из-за промышленного освоения территорий.

"Я из семьи оленеводов южной Норвегии, наше стадо — 500 голов. Мы выделываем шкуры, занимаемся мясным производством. Больше всего нас беспокоит промышленное строительство, возведение ветреных мельниц, прокладка дорог, добыча полезных ископаемых", — сообщил он.

Много оленей в Норвегии гибнет при столкновении с поездами.

В Швеции еще сохранилось лесное и горное оленеводство, им занимаются жители более 50 саамских деревень, но там на пастбищах тоже строят объекты энергетики, создают шахты, возводят горнолыжные курорты, катаются на снегоходах, рассказали участники заседания.

По словам Погодаева, еще одна угроза — стремительное изменение климата. «Формируются условия, к которым мы не всегда готовы. Опасение вызывает экономическое и социальное положение оленеводов. У них низкий уровень доходов, отсутствует доступ к социальным услугам, здравоохранению, образованию, доступному жилью», — отметил он.

Есть также специфические проблемы отрасли — домашних оленей уводят из стада дикие олени, хищники представляют реальную угрозу этим животным в Бурятии Якутии , Камчатке и Туве

Перевыпас и исчезновение

Ситуация с количеством оленей в регионах неоднородна. И слишком большое стадо животных, и слишком маленькое вызывает проблемы.

Крупнейшее в мире одомашненное поголовье оленей (более 600 тыс. голов) обитает на Ямале, из-за перевыпаса там не хватает кормовой базы. Сокращают стадо естественным путем, увеличивают пункты переработки и сбора оленины, причем, перерабатывающие комплексы максимально приближают к местам нахождения животных, сообщил ямальский оленевод Степан Вануйто. Он добавил, что ЯНАО — единственный регион в России, который имеет право экспортировать оленину в страны Евросоюза , сейчас ямальскую оленину закупают в Германии и Финляндии. Есть планы наладить экспорт халяльной оленины в ОАЭ , а рогов и пантов (молодых рогов, не успевших окостенеть) — в Китай

Зимой 2014 года на Ямале от бескормицы погибло более 6 тыс. животных. Как сообщил заместитель председателя Законодательного собрания ЯНАО Сергей Харючи , чтобы ситуация не повторилась, в регионе планируют запустить производство корма для оленей, схожего по химическому составу с традиционным кормом этих животных.

Наладить экспорт продукции оленеводства планируют с помощью Северного морского пути (СМП). По словам Погодаева, пилотный проект будет реализован в Якутии, планируются поставки оленины премиум-класса в страны Азиатско— Тихоокеанского региона. «Пилотный проект является частью совместного проекта стран, входящих в состав Совета Баренцева/Евроарктического региона. Сейчас мы готовим проектную документацию, изучаем возможности использования судов для вывоза по СМП продукции из арктических районов, где сосредоточено основное поголовье северных оленей», — сказал он.

На грани исчезновения находится самое южное в России оленеводство — в Тоджинском районе Тувы. «В отличие от других регионов, у нас много кормовой базы, но наша горно-таежная порода оленей является исчезающей, нападают хищники. У нас всего 3 тыс. оленей, но мы пытаемся сохранить и стадо, и нашу самобытную культуру, ведь у нас необычное использование этих животных — мы оленей доим и ездим на них верхом», — пояснила оленевод из Тувы Светлана Демкина.

Кочевой университет

Большинство экспертов озабочены тем, как удержать молодежь коренных народов в отрасли. По мнению Погодаева, в этом может помочь кочевой университет.

"Сейчас у молодого оленевода только два варианта жизненного пути: остаться в тундре без образования, перспектив и общения с внешним миром или уехать куда-то учится и больше не вернуться на родную землю. А мы хотим создать систему, при которой у молодого оленевода будет хотя бы третий вариант, — заниматься оленеводством и в то же время иметь доступ к образовательным услугам. Кочевой университет даст возможность получать знания, путешествовать, участвовать в мероприятиях нашей ассоциации", — пояснил Погодаев.

Он добавил, что кочевой университет будет виртуальным. «Он объединит ресурсы многих образовательных учреждений, будет кочевать по разным странам и регионам, предоставляя знания нашей молодежи. В этом случае у нас будет больше шансов сохранить оленеводство и его богатую культуру», — подчеркнул он.