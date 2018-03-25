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Помогли отремонтировать ковш мусоропровода
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Помогли отремонтировать ковш мусоропровода 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Житель дома 57, строение 1, по улице Юных Ленинцев Сергей Федоров пожаловался в редакцию, что на мусоропроводе на 12-м этаже сломался ковш и валяется на полу.
Мужчина возмущается, что из мусоропровода теперь неприятно пахнет.
— Куда это годится? — недоумевает Сергей Федоров. — Скоро весна, будет полно мух. Да и сам ковш мешается под ногами.
По словам Сергея, жители уведомляли управляющую компанию, но никто не отреагировал. Женщина из соседней квартиры подтвердила проблему: ковш сломан долгое время, и они уже не знают, что делать.
Мы обращаемся за помощью к юристу.
— О проблеме можно сообщить в районную управу, обычно там реагируют на обращения граждан, — советует адвокат Дмитрий Стариков. — Но если и это не поможет, тогда лучше оставить жалобу на портале «Наш город». Это сайт городских проблем, его просматривают правительство столицы, районные власти и очень оперативно реагируют на все заявления. Мало того, что они решат проблему, так еще и дадут письменный ответ о принятых мерах.
После этого Сергей Федоров написал жалобу на портале, а я позвонил в районную управу, где пообещали устранить неполадки. И вскоре поступил ответ.
— На 12-м этаже в подъезде № 2 по этому адресу отремонтирован ковш мусоропровода, который в настоящее время находится в исправном состоянии, — сообщила глава управы района Кузьминки Людмила Акубекова. — Дополнительно сообщаю, что ковш мусоропровода покрасили.
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