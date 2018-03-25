Помогли отремонтировать ковш мусоропровода

Житель дома 57, строение 1, по улице Юных Ленинцев Сергей Федоров пожаловался в редакцию, что на мусоропроводе на 12-м этаже сломался ковш и валяется на полу.

Мужчина возмущается, что из мусоропровода теперь неприятно пахнет.

— Куда это годится? — недоумевает Сергей Федоров . — Скоро весна, будет полно мух. Да и сам ковш мешается под ногами.

По словам Сергея, жители уведомляли управляющую компанию, но никто не отреагировал. Женщина из соседней квартиры подтвердила проблему: ковш сломан долгое время, и они уже не знают, что делать.

Мы обращаемся за помощью к юристу.

— О проблеме можно сообщить в районную управу, обычно там реагируют на обращения граждан, — советует адвокат Дмитрий Стариков . — Но если и это не поможет, тогда лучше оставить жалобу на портале «Наш город». Это сайт городских проблем, его просматривают правительство столицы , районные власти и очень оперативно реагируют на все заявления. Мало того, что они решат проблему, так еще и дадут письменный ответ о принятых мерах.

После этого Сергей Федоров написал жалобу на портале, а я позвонил в районную управу, где пообещали устранить неполадки. И вскоре поступил ответ.