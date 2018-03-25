Приборы учета обзавелись защитой от манипуляций жильцов

Антимагнитная пломба выглядит чаще всего как наклейка на счетчике. На ней расположен очень чувствительный индикатор. Если потребитель поднесет к счетчику неодимовый магнит, чтобы остановить прибор учета, пломба поменяет цвет. При попытке убрать наклейку со счетчика она оставит на нем несмываемый след, который просигнализирует, что целостность пломбы была нарушена.

Сейчас антимагнитные пломбы устанавливаются на счетчики в Белгородской, Саратовской, Архангельской и многих других областях.

"Такие индикаторы позволяют нам фиксировать факты несанкционированного вмешательства в работу приборов", — пояснила Людмила Русинова, заместитель управляющего директора по реализации тепловой энергии филиала ПАО «Квадра» — «Белгородская генерация». Организация установила порядка двух тысяч антимагнитных пломб в Белгороде . Всего филиал допустил к эксплуатации 124 658 индивидуальных приборов учета горячей воды. До конца года планируется все их опломбировать антимагнитными наклейками.

Сейчас появились стимулы для установки таких пломб, пояснила "Российской газете" исполнительный директор центра «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева. За нарушение целостности такой пломбы полагается десятикратный штраф, то есть потребитель должен будет заплатить в десять раз больше, чем по стандартному тарифу.

Архангельске в марте этого года был оштрафован мужчина, который установил магнит на счетчик в жилом доме по ул. Русанова. Обнаружить это удалось благодаря антимагнитному индикатору. Владелец дома признался, что отдал за магнит немалые деньги. Но теперь платить придется еще больше, ему выставлен счет за март в 45 тысяч рублей.

За нарушение целостности антимагнитной пломбы придется заплатить десятикратный штраф

Явным недостатком антимагнитных пломб является необходимость проводить постоянные проверки на их целостность. Так, в Белгороде обещают делать их каждые три месяца. Намного проще проверять в тех домах, где счетчики вынесены за пределы квартир, но это в основном сделано в новостройках, в большинстве домов, чтобы проверить пломбу, нужно войти в квартиру. За недопуск установлена ответственность, но пока эта мера не слишком хорошо работает, отмечает Светлана Разворотнева.

Если потребитель дважды откажет в доступе к счетчику, то в Белгороде обещают произвести расчет платы за горячее водоснабжение по нормативу потребления с учетом повышающего коэффициента 1,5 с 1-го числа месяца, в котором составлен акт недопуска в жилое помещение.

В перспективе выявлять кражу ресурсов планируется с помощью автоматизированных систем учета. Их планируется внедрить по всей стране повсеместно в течение 6 лет. Интеллектуальные системы позволяют получить точную картинку объема потребления и качества ресурсов в онлайн-режиме, без посещения каждой квартиры в отдельности. Такие системы помогут оперативно узнавать об авариях и своевременно ликвидировать их, отслеживать потери энергоресурсов по технологическим причинам или из-за незаконных подключений.